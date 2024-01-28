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蛋價再調漲！寒流發威 雞蛋批發價明天起再漲至52元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農曆年雞蛋用量暴增，加上寒流發揮，雞蛋產銷討論後決議再調漲蛋價2元，批發價周一起漲至52元。本報資料照片
農曆年雞蛋用量暴增，加上寒流發揮，雞蛋產銷討論後決議再調漲蛋價2元，批發價周一起漲至52元。本報資料照片

受到寒流影響，全台急凍一周，台北市蛋商公會理事長林天來表示，因天氣太冷，蛋雞下不了蛋、產量銳減，但天氣冷消費市場熱絡，經討論後決定，周一起再調漲2元，產地價每台斤漲至42.5元、批發價52元，這是繼上周後，國內蛋價再度調漲。

林天來表示，上周寒流發威，導致中南部許多禽場傳出蛋雞生病，或是太冷產不了蛋，但因為天冷消費市場活絡，雞蛋用量暴增，加上農曆年前伴手禮市場需求，加工蛋用量大增，另外，部分餐飲業者也開始儲備過年用蛋，導致雞蛋供不應求。

林天來表示，今年禽流感疫情雖不像去年嚴峻，僅部分蛋雞場傳出蛋雞生病或因天冷產蛋率不高，沒有出現大規模的疫況，去年蛋荒情況不會重演，消費者不用急著搶蛋；但考量近期疫情、產蛋率下降及需求暴增，經與雞蛋產銷討論，決定周一起再調漲，雞蛋批發價從每台斤50元漲至52元、產地價從每台斤40.5元漲至42.5元。

雞蛋 調漲 疫情

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