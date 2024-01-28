明起回暖 周四上看30度高溫 氣象署估冷氣團相伴過龍年

寒流減弱，不過，中央氣象署預報員葉致均說，今天持續受冷空氣影響，加上中層水氣通過，北部、東半部有雨，全天14至15度。明天起各地逐步回暖，周四至周五整體高溫25度，中南部上看30度。過年期間，預估有冷空氣南下，強度至少達冷氣團等級，不過其強度及水氣多寡，因屬後期預報，尚待觀察。

葉致均表示，今天西半部、東北部普遍低溫仍僅10至12度，本島最低溫桃園楊梅10.1度、新北五股及台南南化10.4度；外島地區金門8.3度、馬祖8.6度。整體氣溫與昨天相比，低溫略為回升。

他說，今天仍受冷空氣影響，加上中層水氣通過，北部、東北部地區全天約14至15度，中部地區17至21度、花東地區18至20度、高屏25至26度，留意南北溫差、中南部日夜溫差大。

此外，今、明兩天因中層水氣東移，仍有降雨情況出現，今天中部地區零星飄雨，影響至明天清晨，明天白天減少，北部、東半部有局部短暫雨、中部山區明天也有零星雨勢。

葉致均表示，明天起，冷空氣明顯減弱，各地氣溫有回升趨勢，北部有機會回升至20度，其他地方回升22至25度。

葉致均說，周二因風場轉偏東南風，水氣趨勢，東半部地區、北部山區零星降雨。不過，周五後，水氣有略增趨勢，基隆北海岸、東半部地區、北部山區局部短暫雨，其他地區多雲到晴。此外，周二中南部、馬祖留意低雲或霧，影響能見度。