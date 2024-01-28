北東今仍濕冷 吳聖宇：明起回暖天氣好轉 過年前又變天

寒流冷空氣減弱，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，卻持續餘波盪漾，帶來冷空氣的大陸冷高壓中心仍未東移出海，因此台灣附近偏北到東北風的環境還是沒有改變，加上大陸華南持續有雲層東移通過中部以北上空，雲厚沒有陽光，有時還會下點雨，溫度就更難回升。

他預估，今天北部、東北部溫度持續偏低，白天高溫15-16度左右，花蓮地區高溫17-18度，中部及台東地區高溫19-22度，南部地區高溫可達24-26度，南北之間溫差相當明顯。

吳聖宇說，今晚到明天清晨中部、北部、東北部空曠地區低溫大約在11-13度左右，南部、花東空曠地區低溫也只有12-14度，仍是偏冷，中南部地區的日夜溫差顯著。

天氣方面，吳聖宇表示，今天仍是受到華南雲雨區東移的影響，水氣還是較多的狀況，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶容易有短暫陣雨，雖然雨勢不大，但是一陣一陣的降雨會讓地面溼度偏高，濕冷的感受還是較為明顯，體感也不舒服。

台中以南到高屏、台東一帶則是雲量較多的天氣，吳聖宇說，愈往南看到陽光的機會愈大，南北之間的天氣也跟溫度一樣有明顯的差異。

吳聖宇表示，明天大陸冷高壓中心終於要東移出海，台灣附近持續了1周以上的偏北到東北風終於要改變，轉為偏東到東南風，明天白天開始各地溫度會有比較明顯的回升，北部、東北部回升幅度較大，高溫20-22度，花東地區高溫21-23度，中南部高溫24-26度或以上。

不過，他說，夜晚到隔天清晨，中北部、東北部空曠地區低溫仍可能只有12-14度，南部、花東空曠地區低溫13-15度，日夜溫差持續較大。

天氣方面也會趨勢好轉，他表示，風向轉變後，華南雲雨帶東移的位置北抬，雖然明天上半天北部、東北部預報上來看仍可能有局部短暫陣雨，但是下半天後就可望轉為多雲的天氣，花東地區為偏東到東南風的迎風面，雲量較多，偶有局部短暫陣雨，中南部天氣較穩定，多雲到晴為主。

吳聖宇表示，後續台灣附近的風向會進一步轉為東南到偏南風，暖空氣勢力較強，各地溫度持續回升，尤其白天高溫回升的狀況比較明顯，北部、東半部白天高溫會逐漸回到25-26度或以上，中部、南部白天高溫更會回到28-29度或以上，南部甚至有機會接近30度，呈現一個顯著回暖的趨勢。

天氣方面也相對較為穩定，吳聖宇表示，雖然大陸華南上空到台灣北方海面持續有華南雲雨帶活動，不過整體位置較偏北，影響台灣的機會低，北台灣雲量有時較多，但是看到陽光的機會也不小，中南部維持多雲到晴，花東地區則是迎風面，仍偶有短暫陣雨機會。

吳聖宇表示，這種較為溫暖且較為穩定的天氣，可望持續到下個周末左右。預期進入到過年假期前（2月5日之後）天氣又會開始變得比較不穩定，隨著新一輪大陸高壓再度南下，華南雲雨帶的位置也將南壓，中北部、東半部地區的天氣可能又會開始有所變化，降雨機會提高，溫度也會有下降趨勢。

吳聖宇表示，過年假期期間，北方南下的冷空氣強度可能較強，整體溫度將會較為偏低，會是濕冷還是乾冷的天氣型態有待觀察，模式預報資料還有比較大的分歧，再觀察幾天才能比較確定，持續留意後續的天氣預報資訊。