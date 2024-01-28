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護理師人力流失醫院關病房 醫曝病房照左手邊驚見這物

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
蘇一峰昨天在臉書PO出醫院病房閒置的照片，只見原本的病房空間已被擺放許多雜物，他說，「為什麼各醫院這麼多病人在急診等床？」、「很簡單因為上面能住人的病房變少了啊！」圖／取自蘇一峰臉書
蘇一峰昨天在臉書PO出醫院病房閒置的照片，只見原本的病房空間已被擺放許多雜物，他說，「為什麼各醫院這麼多病人在急診等床？」、「很簡單因為上面能住人的病房變少了啊！」圖／取自蘇一峰臉書

新冠疫情後，護理師人力流失，因無人照護病患，許多醫院不得不關閉病房。台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰昨天在臉書PO出醫院病房閒置的照片，只見原本的病房空間已被擺放許多雜物，其中還包括「病房主治醫師查房邏診表」白板，沒有護理師，醫院關病床，醫師也不用巡診了。他說，「為什麼各醫院這麼多病人在急診等床？」、「很簡單，因為上面能住人的病房變少了啊！」

蘇一峰觀察，護理師離職潮，已讓許多醫院關閉病房達1至2成，造成部分醫院急診待床人數增加、待床時間也增加，以北市聯醫陽明院區來說，目前已關閉一個收治內、外科系病人，共約50床的病房，若再加上其他零星關閉的病床，總計約80床，占該院區總病房數近2成。

蘇一峰表示，醫院關閉病床，造成需要住院的病人在急診待床時間增加，有可能延誤治療，雖然急診醫師可以為病人進行緊急處置，但急診醫護人力也是有限，在在影響民眾就醫權益及健康；依去年調查，2022年國人平均餘命已落後日本、南韓、新加坡等亞洲國家。

「這是國人醫療品質落後的警訊。」蘇一峰說，醫院經營者不可能賠錢開病床，如果要開病床，勢必壓縮其他醫事人員的人事支出，形成惡性循環，目前醫療環境就是「缺床」、「缺藥」、「缺醫護」，政府若再不快速處理護理人員流失問題，缺床情形會更加嚴重，「預期今年國人平均餘命仍會持續減少」。

蘇一峰昨天在臉書PO出醫院病房閒置的照片，只見原本的病房空間已被擺放許多雜物，他說，「為什麼各醫院這麼多病人在急診等床？」、「很簡單因為上面能住人的病房變少了啊！」圖／取自蘇一峰臉書
蘇一峰昨天在臉書PO出醫院病房閒置的照片，只見原本的病房空間已被擺放許多雜物，他說，「為什麼各醫院這麼多病人在急診等床？」、「很簡單因為上面能住人的病房變少了啊！」圖／取自蘇一峰臉書

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