北部微冷短暫雨 吳德榮：明起4天全台溫暖如春上看30度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨北部有雲層，伴隨鬆散降水回波，北部、東半部局部降雨。平地最低氣溫為桃園市楊梅區10.1度，各地區平地最低氣溫約在10至12度。

他表示，今天東北風略增強，迎風面水氣略增，北部及東半部有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北偏涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷。北部10至16度，中部11至24度，南部11至26度，東部12至25度。

明天至周四東北風減弱，吳德榮表示，逐漸轉為高壓迴流影響的型態，風向偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天溫暖如春，北部高溫25度以上、中南部接近30度，早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；周二起西半部及金馬易起霧，需進一步觀察。

吳德榮表示，周五有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨，北台灣氣溫微降，其他各地仍是穩定偏暖的天氣。