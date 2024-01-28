北部微冷短暫雨 吳德榮：明起4天全台溫暖如春上看30度
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，今晨北部有雲層，伴隨鬆散降水回波，北部、東半部局部降雨。平地最低氣溫為桃園市楊梅區10.1度，各地區平地最低氣溫約在10至12度。
他表示，今天東北風略增強，迎風面水氣略增，北部及東半部有局部短暫雨的機率，中南部晴時多雲；北偏涼微冷，中南部白天舒適、早晚冷。北部10至16度，中部11至24度，南部11至26度，東部12至25度。
明天至周四東北風減弱，吳德榮表示，逐漸轉為高壓迴流影響的型態，風向偏東再轉東南風，氣溫逐日漸升，白天溫暖如春，北部高溫25度以上、中南部接近30度，早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；周二起西半部及金馬易起霧，需進一步觀察。
吳德榮表示，周五有一小股東北風，北海岸、東半部有局部短暫雨，北台灣氣溫微降，其他各地仍是穩定偏暖的天氣。
他說，周六各地再恢復為：白天「溫暖如春」、早晚涼；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言