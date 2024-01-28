寒流再減弱 境外空汙來了 春節前又有冷空氣南下

今天寒流逐漸減弱，中央氣象署表示，北台灣附近仍為東北風的環境，加上華南水氣移入影響，北部山區及東半部地區降雨機率較高，中南部山區、北部平地降雨較零星，中南部平地為多雲到晴。

氣溫方面，今天各地夜晚清晨仍偏涼冷，西半部及宜蘭低溫12至14度，其中在空曠地區或近山區有接近10度低溫發生的機率，花東約15、16度，白天北部、宜花仍偏涼，高溫約15到17度，中部及台東約19至22度，南部最暖約23到26度，中南部日夜溫差大。

至於高山是否可能降雪，氣象署表示，若水氣與氣溫配合，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪、路面積冰的機率。

此外，今天桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、金門將有8至9級強陣風，鄰近海域風浪較大，留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為96微克／立方公尺，東北風挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，汙染物易累積；宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。

明天、周二環境轉偏東風至東南風，各地清晨仍冷，白天起北台灣氣溫回升，受中層華南水氣通過影響，北部及迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨，中南部地區為多雲到晴。

周三、周四環境吹東南風，各地氣溫持續回升，各地白天高溫將達25度或以上；環境轉乾，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五、周六各地白天溫暖偏熱；北部水氣稍增，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周二中南部地區、周二至周五馬祖易有低雲或霧影響能見度，交通往返留意相關資訊。

2月4日至6日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，農曆年前有另一波冷空氣南下的機率，唯其影響時間及強度仍需觀察，請留意最新之天氣預報。