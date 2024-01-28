國道服務區拚種電／移樹斷頭 樹專家批能活嗎？
國道服務區停車場陸續變成光電場，樹木專家抱怨，原有的綠樹成了最大受災戶，移植前被「斷頭、斷手腳」，手法粗暴，不僅存活不易，就算活下來，日後也成為有安全風險的樹木。
許多民眾目擊苗栗西湖、台中清水等國道服務區停車場標租作光電場時，原有喬木的樹冠全遭截斷（俗稱斷頭），枝幹也修剪到一葉不留，根部也被截斷根系，連根部的土球包覆都沒有，質疑是找非園藝專業的小包商執行，手法粗暴。
交通部高公局表示，因應設置光電場，國道服務區停車場部分較高大喬木，移植至服務區附近空地或鄰近交流道植栽較少的地點，另也要求廠商須邀景觀及植栽專業者會勘指導後，依高公局植栽移植規範辦理。
高公局指出，由於移植前會為樹木疏枝，導致部分民眾誤認為是砍樹。後續會追蹤移植樹木的生長情形，據了解，目前移植樹木存活率接近百分之百。
但多名樹木專家對高公局說法不以為然。樹藝師陳鴻楷表示，樹冠遭強剪「斷頭」到一葉不留，等於要置樹木於死地，當樹沒有葉子行光合作用，就有死亡危機，會快速長出潛伏的芽枝「呼吸」自救，但這些芽枝是從傷口處長出，支點脆弱，長成枝條時容易被強風折斷，成了傷害人車的凶器。
陳鴻楷說，樹木移植是萬不得已的作法，移植時要妥善保護根系的完整性，像苗栗西湖服務區的移植作法，恐已扯斷主要的營養根，是便宜行事的作法。呼籲高公局公布指導會勘的樹木專家名單及移植規範，供外界檢視，看看是專家還是包商不及格。
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