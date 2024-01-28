觀音5千戶停電 「在電廠旁也沒用」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市觀音區前晚4896戶突然停電，地方關切沿海鹽害損壞輸電設備，與線纜盡快地下化。 圖為去年10月「小犬」颱風造成桃園上萬戶停電，台電搶修畫面。圖／台電桃園營業處提供
桃園市觀音區前晚4896戶突然停電，地方關切沿海鹽害損壞輸電設備，與線纜盡快地下化。 圖為去年10月「小犬」颱風造成桃園上萬戶停電，台電搶修畫面。圖／台電桃園營業處提供

北台灣最大發電廠、大潭電廠所在的桃園市觀音區，前晚發生饋線跳脫，造成近五千戶停電，直到昨凌晨才全面復電。當地議員痛批，在地雖有超大電廠卻頻傳跳電，前市府和經濟部竟然還要「護航」核准在觀音區設置ＳＲＦ（固態再生燃料棒）發電廠，實在諷刺。台電表示，正持續推動電纜地下化，但仍需克服設置變壓器的地方反彈聲音。

觀音區前晚九時許無預警停電，造成周邊富林、草新、保障、塔腳等里約四八九六戶停電，相當於觀音區近兩成用戶，直到昨凌晨才全面復電，前後約歷時三小時。當地居民抱怨，北部最大的電廠就在旁邊，只得到空汙和不停跳電，電器也因跳電損壞。

市議員吳進昌、游吾和都表示，沿海觀音、新屋、大園、蘆竹四個行政區，一直都飽受鹽害、強風損害輸電設備問題，每個月動輒百戶或是數千戶突然停電，市府應協調台電逐年電纜地下化。

台電表示，搶修人員全線追查跳電原因，找到饋線有一組開關不良，還有一條架空地線斷落，工程人員隨即更換。

台電表示，電線電纜地下化一直在進行，最常面臨瓶頸是要規畫變壓器的用地，地方政府所屬道路如果沒有類似空間，就常受到民眾排斥，不希望地下化的變壓器放在自家或店面旁邊。

桃園市府養工處表示，每年編一億元，推動市級道路線纜地下化，除了經費難題，民眾是否配合是最大的阻礙。

觀音 停電 台電

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