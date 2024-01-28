國道服務區移樹蓋光電 旅客：瘋了

聯合報／ 記者胡蓬生周湘芸余采瀅林佩均陳雅玲鄭朝陽／連線報導
國三苗栗西湖服務區北站停車場闢建光電場，移植樹木，引起用路人及護樹人士議論，現場已完成鋼棚結構、陸續鋪設光電板。記者胡蓬生／攝影
國三苗栗西湖服務區北站停車場闢建光電場，移植樹木，引起用路人及護樹人士議論，現場已完成鋼棚結構、陸續鋪設光電板。記者胡蓬生／攝影

配合行政院光電政策，交通部高速公路局陸續在國道服務區移除原有的樹木，設置光電板，有用路人驚覺「樹怎麼全不見了？這個國家真的瘋了。」環保團體表示，不反對光電，但為了光電反將綠樹移除，毀掉原本的生態並不明智，強調「這不是種綠電，而是種罪惡」。

高公局在國三苗栗西湖服務區北站停車場闢建光電場，這裡約可停放百輛小型車，日前移植場內樹木時，有旅客看見一棵棵大樹倒下，停車場突然變成毫無綠意，有人在網路留言「我們要樹木啊，為何全砍光了？」另有人抱怨「現在全台休息站的樹，好像都要變為太陽能板了，這個國家真的瘋了。」

記者昨直擊現場，光電場已完成鋼棚結構，開始忙著鋪設光電板，工人預估春節前應可舖完。工人說，為了光電場移植五十多棵樹，送往高公局指定地點，並非砍除。

國三清水服務區停放小客車的Ｃ到Ｉ區也正在移植喬木。包商表示，樹移走將設置光電場，共裝設四千五百多片光電板，預計十月中啟用。

高公局大甲工務段長吳松旺表示，去年底請廠商邀集樹木專家會勘，敲定冬季修枝、移植，讓喬木妥善安養餘生。截至廿五日，已移植一一二棵喬木到交流道的周邊土地。

國一西螺服務區停車場去年底景觀就大幅改變，放眼望去全是光電板，已開始發電，原有樹木全移植他處。對於服務區停車場變身光電場，用路人正反意見都有。彰化曾姓車主說，不反對改成光電板的鋼棚，可遮雨、遮陽。洪姓旅客說，當然是種樹比較好，政府種電種到全台都是光電板，景觀能看嗎？

台灣生態學會理事楊國禎表示，不反對光電，但為了光電，反將行光合作用的樹木砍除，把原本的生態毀掉，「這不是種綠電，而是種罪惡」。服務區種電應利用沒有生態區域的車道、屋頂或停車場，但廠商嫌麻煩，直接移樹種電，手段粗糙，只會讓更多人討厭光電。

高公局表示，配合綠能政策，已有十二處服務區完成光電場標租，至於石碇、蘇澳服務區因日照時數不足，業者意願低，已暫緩辦理。

停車場 高公局 種電 行政院

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