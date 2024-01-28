春節疏運 國5初一到初三南下最塞

春節連假從2月8日到14日，高速公路局估計，國道5號初一（10日）到初三都是南下尖峰時段，公路局預估蘇花路廊初一為南下最大車潮，初三起南北翻轉，初四、初五將在蘇花崇德路段首度試辦大客車優先道開放高乘載車輛通行。

高公局指出，國5南向尖峰時段為初一到初三上午5時到下午5時，這3天上午5時到中午12時封閉石碇、坪林南下入口；北上尖峰時段則是初二到初五上午9時至晚間甚至凌晨，這4天每天下午1時到6時實施北向各入口高乘載管制。

蘇花路廊部分，公路局東區養護分局預估小年夜到除夕南下車潮陸續出現，假期前兩天全日南下車輛預估為1萬5000輛次與1萬2300輛次；初一出現南下最大車潮，上午4時開始車潮湧現，尖峰時段每小時車流量1170輛次以上，全日車流1萬8000輛次，下午2時後緩解。

東分局預估，初一到初三是各大風景區出遊高峰，初三蘇花路廊南北車流反轉，南下全日1萬3000輛次，北上1萬7000輛次，初四北上車流高峰，全日交通量2萬2000輛次，壅塞情況從上午10時持續到初五凌晨2時。

東分局將首次試辦大客車優先道開放高乘載車輛通行，初四、初五從花蓮太魯閣大橋北端到崇德管制站約500公尺，高乘載車輛可以行駛內側車道，非高乘載車則行駛外側車道，預估尖峰時段可節省20到30分鐘。

公路局也公布，以下時段禁止21噸以上大貨車通行蘇花路廊，開放大客車行駛蘇花改路肩：小年夜上午5時到下午3時（雙向）、除夕上午5時到中午12時（南向）、初一到初三上午5時到下午3時（雙向）、初四上午11時到下午8時（雙向）、初五上午11時到下午5時（北向）。