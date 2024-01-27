彰化西南角生命線今打通一截 另2段2年後全通

東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程分4段、4個標案施工，第二標彰化縣「文津至西庄路段路堤工程」已完工，今在縣道143與台76路口辦通車典禮及健行、路跑；整體工程可望2026年底完工並全線通車，屆時可從國1直通台61。

交通部公路局辦理東西向快速公路台76線台19線以西延伸工程，交通部公路局長陳文瑞說，今天通車的是台76線、台19線以西工程，第二標完工後，從台61線芳苑交流道延伸12公里，直接接上縣道148（二溪路），第三、四標工程預計2025年7月與2026年8月完工，未來台76線除了通向國三草屯交流道、國一埔鹽交流道，還延伸至台61芳苑交流道，期能帶動二林、芳苑地區的經濟和觀光發展。

「身體如果要好，血路就要通，經濟如果好，交通就一 定要通。」縣長王惠美說，今天通車典禮對彰化西南角的意義重大，中科二林、芳苑工業區物流都能運輸使用。立法委員謝衣鳯也說，未來台76線連接國一、國三及台61線，完工通車會帶動整體經濟與產業的發展。