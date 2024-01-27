紅豆可補鐵？營養師：多吃豬肝雞蛋紅莧菜更好
天冷喝碗暖呼呼紅豆湯，不少人認為可順便補鐵，但這是小迷思。營養師指出，紅豆不是好的補鐵來源，可多吃豬肝、鴨血、蛤蠣、雞蛋等，深綠色蔬菜如紅鳳菜、紅莧菜都是好選擇。
根據衛生福利部國民健康署最新國民營養健康狀況變遷調查結果，顯示女性在進入青春期後缺鐵盛行率急遽升高，13到44歲為10.7到20%，45到64歲為7.9%，而65歲以上則降至0.3到1.2%。
開業營養師楊斯涵近日在臉書粉絲專頁分享，女性10歲後，因生長需求讓鐵質建議攝取量多了33%，再加上青春期後，每月定期流失鐵質，使得育齡婦女缺鐵性貧血非常普遍。
缺鐵不僅會造成缺鐵性貧血相關症狀，如虛弱、頭暈及疲勞外，楊斯涵表示，還會造成心悸、掉髮，而懷孕時若嚴重缺鐵，更會增加嬰兒早產、出生體重過輕或死胎等風險，攝取足夠的鐵對女性來說非常重要。
多喝紅豆湯被認為是補鐵的好方法之一，楊斯涵說明，紅豆所含的鐵質相對有限，且與動物來源的鐵質相比，紅豆鐵質含量及吸收率皆較低，不是良好補充鐵質的來源。
她建議，可多吃富含鐵質的動物性食物，如豬肝、豬血、鴨血、牛肉、文蛤、牡蠣、雞蛋等，素食者則可選擇深綠色蔬菜，像是紅鳳菜、紅莧菜、白莧菜。
同時搭配富含維他命C的蔬果，比方說芭樂、奇異果、花椰菜等，可幫助腸道鐵質的吸收。此外，避免茶、咖啡、高纖食品一同食用，以免降低吸收率。
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