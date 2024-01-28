寶可夢、棒球、美學吸睛大盤點！2023年網友最愛「捷運主題列車」Top 10

軌道美學百花齊放

雙北2022年捷運旅運量，突破5億人次，全台也積極興建中運量及輕軌路線，進一步提升生活機能。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，2023年關於「捷運開通」網友討論度最多的，分別為安坑輕軌、機捷老街溪站、高雄輕軌成圓。當這些列車脫下單調的外衣，換上各式風格的主題，為城市風景增添新意，更為乘客帶來了視覺上的享受，成為城市文化的一部分。

台灣不僅推出眾多主題列車，還積極展開國際合作。以新北捷運公司為例，在2022年初時他們與日本九州旅客鐵道株式會社攜手合作，共同推出全台首例的光影列車秀「光之所向」，這場炫目的燈光秀不僅引起網友熱烈迴響，更榮獲「2022行銷傳播傑出貢獻獎」的年度傑出Campaign獎銀獎的殊榮。

今天就來盤點2023年網友最喜歡的「捷運主題列車」Top 10，一起來看看有哪些聯名上榜吧！

image source：翻攝Dcard

No.1 HELLO KITTY捷運彩繪列車

日本三麗鷗公司創造相當多超高人氣IP，2023年歡慶50週年與臺北捷運攜手合作，打造以夢幻粉嫩色為主調的「HELLO KITTY捷運彩繪列車」，行駛時間從2023年11月至2024年12月，列車由HELLO KITTY擔任車長，率領美樂蒂、大耳狗、布丁狗、酷企鵝以及蛋黃哥，每位都化身成捷運的工作人員，帶著乘客暢遊雙北。



HELLO KITTY在這次聯名中，還特別擔任專屬列車廣播員，特別獻聲錄製到站廣播，吸引不少家長帶著小孩前來朝聖，可惜到站廣播僅維持三天就換回原版，讓網友直呼「我覺得非常可愛也非常有創意，真可惜就這樣走入歷史了」、「想要聽kitty版廣播，結果聽到正常版反而很失望」，但也有網友認為「我聽了都想揍人，換掉是對的」。

No.2 貓貓蟲咖波輕軌彩繪列車

臺灣原創IP角色「貓貓蟲咖波」與高雄捷運最萌、人氣最高的「蜜柑站長」在2023年夏天首度聯手出擊，車身塗裝將經典的超長咖波與輕軌結合，車內還佈滿搞怪的咖波，讓民眾搶著拍照打卡；列車以窗框方式展現每位角色，除了兩位主角，還有人氣同樣旺的狗狗、奶泡貓與兔兔等，一同陪伴著柑仔蜜（蜜柑粉絲名）和肉肉們（咖波粉絲名）在城市中穿梭遊玩，可愛的模樣圈粉無數。



高雄捷運也順勢推出主題車站與集點活動，現場還設有拍照機、姓名貼、紀念幣等周邊產品，希望與民眾留下更多美好回憶，網友分享「城市活卡通，連爸媽爺奶都被吸，更何況小小孩」、「與咖波在高雄相遇，咖波輕軌太可愛」、「每隻都那麼可愛！會不會太犯規了」。

No.3 環狀線的移動美學

2023年臺灣設計展於新北登場，首度與新北捷運公司創新合作，將環狀線列車設計成微型展場，將美學導入生活中，以「移動美術」為概念，藉由黑白雙邊設計，巧妙展現新北山景與城市風貌，同時融入多位在地職人的作品，如手工編織的博愛坐墊、用藤編纏繞的手把等，展現傳統美學與職人精神，強調「乘坐交通工具時，不應該只是等待從A點到B點的時間流逝，而是可以在交通時，也重新認識當地美景」，這不僅是環狀線的一大亮點，也是臺灣設計展中唯一的移動展區。

有別於過去主題列車多與IP角色聯名，新穎的合作獲得網友一致的讚賞，「可以常態性使用嗎？蠻有特色的」、「推！從沒看過這麼帥的捷運車廂」、「整體搭乘的感覺很舒服，也很有現代科技的美感」。

No.4 百味人生放映所

2023年10月與臺灣設計展跨界合作後，新北捷運公司於2023年12月再次跨界合作，與號稱最懂年輕人的論壇Dcard，聯手推出「百味人生放映所」，將Dcard上討論度最高的7篇文章，以漫畫的型式改編成7個主題的互動式故事，民眾可以透過掃描QR Code解鎖故事劇情，並在最後幫主角做出關鍵選擇，親手決定兩人結局，加深民眾的參與感，車廂地板還能看到其他卡友們的回應，多樣化的互動設計，吸引不少網友躍躍欲試，「故事好催淚，我看到一半就泛淚了」、「真的很有趣的活動」、「剛好帶入了我最近的困難，給了我這個題目，讓我想通了」。



這次活動也邀請多位網紅進行體驗，像是鼓鼓就於臉書中提到，相當開心自己意外促成了一段美好的佳緣；蔡阿嘎的老婆「二伯」則在IG上分享，自己對於婚後到底該不該回娘家吃年夜飯的家庭主題最有感，並表示自己是勇敢表達派，沒想到透過溝通卻獲得意料之外的答案，留言區也掀起一陣討論。

No.5 柑橘號

人稱「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部，2023年二度訪臺，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，單日即突破6000多筆的討論，再次掀起橘色旋風。這次的快閃演出吸引近8.5萬人到場觀賞，高雄時代大道一度被擠得水洩不通，有民眾還開玩笑表示「還以為要跨年了」，而樂團顧問兼城裕則於中央社專訪中分享，當天的歡呼聲大到前所未有，學生們相當開心又興奮，紛紛露出連他都沒看過的笑容。



為了熱切歡迎重量級貴賓的蒞臨，高雄捷運以「蜜柑站長」與「橘色惡魔」為主視覺，將輕軌打造成「柑橘號」迎接她們的到來，橘色惡魔們也於演出後步行前往搭乘，在社群上引發熱烈討論，「讚賞市府精心的安排節目成功」、「這畫面真的太好看了」。

No.6 元宇宙之究極奧義～無限列車

為了迎接5G潮流，高雄捷運率先推出全臺首創的5G主題列車──「元宇宙之究極奧義～無限列車」，引領乘客透過沉浸式體驗探索5G世界。這輛被暱稱為「蜜柑號二代」的彩繪列車，外觀採用全彩塗裝包覆，最大特色為第二節車廂內部，於特定路段使用投影技術，將車外風景和特色地標生動地展現在車廂窗戶和地板，同時使用直播串流和5G定位等技術，提供民眾更完整的乘車體驗，車廂中還充斥著輕快、歡樂的音樂，使得整個車廂彷彿是一座移動式遊樂主題館。



車廂中還利用5G虛擬IP「輕軌少女隊」，透過動態捕捉的方法進行即時真人導覽，多元的體驗讓民眾直呼「太跳、太漂亮」、「還蠻特別的，好有科技感！」

No.7 飛翔皮卡丘計畫

歷久不衰的寶可夢（Pokémon GO），每當活動一出，總能吸引大批人潮，桃園捷運2023年推出的「飛翔皮卡丘計畫」彩繪列車，啟航前就在社群上引起高度討論，「可以搭皮卡丘列車去看五月天年底演唱會！」「車廂內裝挺用心的，有合作就給推」、「天啊！這太可愛了吧！」



整台列車不只超紅角色小火龍、傑尼龜、胖丁、可達鴨等超過30隻角色，陪伴著民眾搭乘，內裝車窗與地板也佈滿寶可夢元素，相當吸睛。由於受到大人及小孩熱烈歡迎，不少粉絲敲碗期待活動能延長，桃園捷運與日方接洽後，最終協議將活動從2023年10月21日，展延至2024年2月底，回應粉絲們的期待。

No.8 雪粼列車

一年一度的新北耶誕城總會湧入大量民眾，去（2023）年從11月開城以來，為期46天的活動總計吸引762萬人次造訪。去年新北捷運公司也首推耶誕城限定的「雪粼列車」，主角「桑塔熊」還會不時驚喜獻身陪伴民眾共乘，而身型胖胖的桑塔熊經過車廂通道的可愛模樣，讓網友表示「看到熊熊卡在車廂連通道，很卡哇伊，感覺療癒」、「我要看桑塔熊被車門夾住（不對吧）」、「好想衝上去抱著XD」。



有別於聖誕節多以紅色、綠色進行搭配，車內運用了原本的公共藝術塗裝之餘，以暖黃色、金色、白色為主色調，多處也利用各種聖誕掛飾、緞帶，以及白金雙色的雪花窗貼進行妝點，打造出一列應景又溫馨的聖誕接送專車。

No.9 看棒球搭捷運

民眾引頸期盼多年的臺北大巨蛋，終於在2023年12月2日正式啟用，隨即迎來首場國際賽事「第30屆亞洲棒球錦標賽」，光是預賽時就已經吸引1.7萬名觀眾，中日冠軍賽更湧入約2.2萬名球迷進場，一起燃燒野球魂替中華隊加油。



為了慶祝大巨蛋的啟用，臺北捷運不只將國父紀念館佈置成棒球主題車站，同樣也在文湖線與板藍線設置三部棒球主題列車；文湖線的外觀以棒球、球棒、手套、投手等元素進行彩繪，板藍線則是將球場搬進車廂，設置投手丘及打擊區，讓民眾都能在車廂展現英姿，迎接生活中的變化球，擊出一支漂亮的全壘打！網友認為「現在車箱設計的很吸引人多看一眼」、「想站上去拍照，但實在是不敢阿」。

No.10 比得兔TM彩繪列車

擁有超過百年歷史的比得兔，其童書《比得兔的故事》暢銷於全球，目前已超過2.5億冊，2023年9月比得兔與臺中捷運聯名打造「比得兔TM彩繪列車」，車身融合中捷原本的白綠色調，以情境式設計展現比得兔家族在花海嬉戲、歡聚對話的溫馨場景，打造出一列充滿童趣的主題列車。粉絲紛紛前往拍照、打卡，「我是比得兔粉絲，比得兔超可愛！」「配色好好看，挺搭的」、「中捷終於開始認真搞彩繪行銷了」、「這個塗裝很漂亮欸！」



中捷還舉辦了「臺中捷運小小站長體驗」，邀請小朋友與比得兔同歡外，外加體驗站長的工作、捷運的運作方式，吸引許多親子報名參加，網友表示「這活動辦超火的，每次都還有很多人敲碗」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年06月01日至2023年12月31日，共半年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2023捷運主題列車』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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