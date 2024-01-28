「永續」聲量年增19.4%！年貨過度包裝7成民眾降低購買意願

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文／大數據股份有限公司

農曆春節即將到來，許多民眾已經開始挑選伴手禮祝賀佳節，各家品牌也紛紛推出應景禮盒搶攻商機，為求吸睛不只推陳出新，內容物卻多是大同小異，過度包裝反而造成資源浪費、產生過量廢棄物。媽媽氣候行動聯盟（簡稱媽盟）與大數據股份有限公司日前共同發布最新《氣候變遷與永續生活調查暨網路輿情分析報告》，報告結合線上問卷及《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情聲量分析。媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美表示，環保意識抬頭過度包裝議題獲重視，再加上從中央到地方政府，積極於節慶前夕宣導「一多三少」購禮原則，逾7成認為年貨過度包裝降低購買意願。大數據(股)公司營運長蔣志薇指出，在當前全球氣候變遷與環境危機的嚴峻形勢下，不僅2023年永續聲量年增19.4%，75.6%民眾認為「氣候變遷已深度影響生活」，尤其擔心空氣污染對環境造成的衝擊，以及全球暖化帶來的「極端天氣」對生態與生活的影響。因此，即日起至2月29日止，媽盟將在新北市、台北市、桃園市、高雄市及金門等地的年貨大街、商圈、老街、公有零售市場宣導過年辦年貨，帶自己的購物袋、環保袋，現場將發贈「龍自己袋」商圈地圖，民眾只要上傳自備容器、環保袋在商店購物照片，就能參加抽獎活動。





▲永續旅居、永續穿著聲量顯著成長。

image source:《氣候變遷與永續生活調查暨網路輿情分析報告》

2023永續聲量年增19.4% 永續旅居成長幅度最大

75.6%民眾認為氣候變遷影響生活 民眾個人永續行動，多從飲食、旅居面著手

根據大數據(股)公司與媽盟共同發布的最新《氣候變遷與永續生活調查暨網路輿情分析報告》指出，2023年永續生活聲量年增率達19.4%，永續旅居聲量年成長34.7%，幅度最大，多為政府偏重推動永續旅遊，像是連江縣交通旅遊局發起抽獎活動，呼籲民眾支持合法旅舍與環保旅遊，以及蔡英文總統於世界自行車日推廣臺灣自行車旅遊。

關於民眾是否認為氣候變遷已經影響日常生活，75.6%民眾認為氣候變遷影響生活，其中，16.9%認為嚴重影響。最令網友擔心空氣污染加劇全球暖化，尤其全球暖化帶來的「極端天氣」，對生態與生活的影響。若以個人之力能減緩氣候變遷最有效的方法，43.8%認為是從交通面向著手。過去一年中，民眾也多採取減少食物浪費、有意識地減少使用一次性餐具及搭乘大眾交通工具等永續行為，主動實踐。





▲民眾個人永續行動，多從飲食、旅居面著手。

image source:《氣候變遷與永續生活調查暨網路輿情分析報告》

政府領頭風行草偃 企業積極響應

淨零排放聲量2023較2021增33.2% 但仍有51.9%民眾不知政府推動淨零排放

台灣在氣候變遷因應法於今年1月10日三讀通過後，確立了邁向2050年淨零碳排放的明確目標，其中如何邁向「電力淨零」是重要關鍵。相較2021年，2022年與2023年淨零排放聲量分別增長46.5%與33.2%，但仍有51.9%民眾不知道政府有提「淨零排放」政策。

政府除了積極持續透過新聞管道宣傳淨零排放政策，也藉由永續旅居議題傳遞環保及旅遊，不少地方政府官方社群貼文亦出現於文章熱榜Top5，顯示政府持續投入多元資源推動。商業市場上，多家企業品牌也響應永續，推出各式環保商品以減碳減塑。網友陸續於社群與討論區平台分享自身愛地球行動，支持永續商家。

▲半數民眾不知道「淨零排放」政策。

image source:《氣候變遷與永續生活調查暨網路輿情分析報告》

節慶前夕積極宣傳減少過度包裝 逾7成認為年貨過度包裝降低購買意願

大家一起來！自備購物袋、環保袋辦年貨 上傳照片參加抽獎

從中央到地方政府，積極於節慶前夕宣導「一多三少」購禮原則，環保署(今環境部)也制定並實施網購包材相關規定，獲大量討論。環保意識抬頭，逾七成民眾對過度包裝之禮盒、年貨會降低購買意願。過度包裝負面聲量高於正面聲量，尤其討厭塑膠材料包裝。媽媽氣候行動聯盟去年8-9月推出「自備餐盒 全民減廢」活動，獲得600多家商家熱情響應及眾多民眾親身參與。今年媽盟再度號召全台商圈參與，在民眾即將準備採購年貨之際，鼓勵自備容器、環保袋購物，從源頭減塑減廢。即日起至2月29日止，在新北、台北、桃園、高雄及金門等地的年貨大街、商圈、老街、公有零售市場發贈「龍自己袋」商圈地圖。同時，民眾只要上傳自備容器、環保袋在商店購物照片，就能參加抽獎活動。

▲73.5%認為過度包裝禮盒會降低購買意願。

image source:《氣候變遷與永續生活調查暨網路輿情分析報告》

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月01日至2023年12月31日。