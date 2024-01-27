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半數50歲以上男性攝護腺肥大 多吃這蔬果助預防

中央社／ 台北27日電

隨著年齡漸長，攝護腺肥大是男性最常遇見的問題，50歲以上男性約一半有攝護腺肥大困擾。泌尿科醫師提醒，攝護腺老化無法避免，定期檢查外，可多吃含茄紅素、十字花科蔬果。

攝護腺肥大可稱是「男」言之隱，50歲以上半數開始有惱人的下泌尿道症狀，英國國王查爾斯三世（King Charles III）近日也接受攝護腺手術，並特別公開病況，鼓勵其他可能經歷類似症狀的男性就醫。

台大醫院泌尿部專任主治醫師姜宜妮今天指出，攝護腺隨著年紀增長、男性荷爾蒙的刺激，會逐漸增生肥大，就像每個人都會長白頭髮，只是長的時間因人而異。

攝護腺肥大造成的下泌尿道症狀會日益嚴重，常見有排尿斷續且尿不乾淨、尿後滴滴答答、頻尿，甚至尿失禁、夜尿等。

姜宜妮說，一般來說，通常會先使用口服藥物治療，當藥物治療效果有限，或因攝護腺阻塞造成反覆泌尿道感染或結石、尿滯留、腎功能惡化時，就是手術治療時機。

她建議，攝護腺老化無法避免，50歲以上男性應定期至泌尿科進行血液攝護腺特異性抗原（PSA）檢查與肛門指診，也可以多吃含有茄紅素、十字花科的蔬果，如番茄、花椰菜、芝麻菜、豆苗等，都能降低攝護腺發炎與增生風險，還能增強免疫力。

醫師 老化

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