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明持續寒冷！下周回暖可見30度 春節前還有一波冷空氣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署表示，明天北台灣還是很冷，整天都是12至15度，其他地區早晚也較冷，預計春節前夕還有一波冷空氣。本報資料照
中央氣象署表示，明天北台灣還是很冷，整天都是12至15度，其他地區早晚也較冷，預計春節前夕還有一波冷空氣。本報資料照

中央氣象署表示，明天北台灣還是很冷，整天都是12至15度，其他地區早晚也較冷，且北部、東半部及中南部山區都可能有零星雨勢。下周一起各地逐漸回暖，一路到周五中南部地區有可能出現30度高溫，但預計春節前夕可能還有一波降溫，若冷空氣較強也不排除影響到春節期間。

氣象署預報員曾昭誠表示，明天天氣與今天類似，吹東北風，北部、宜蘭地區仍較冷，其它地區早晚偏冷，日夜溫差大，且因中層水氣通過，北部地區及中南部山區有零星飄雨，北部山區及東半部則有局部短暫雨。

曾昭誠指出，下周一環境偏東風，中層水氣仍會影響到周二，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。周三逐漸轉乾，僅迎風面東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部為多雲到晴。周五、周六水氣再偏多，北部山區、東半部、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

溫度方面，他表示，明天北台灣整天很冷，約12至15度，其他地區低溫約13至15度，白天高溫接近20度。下周一轉東風，北部地區可回升至20度，中南部約25度，接下來一天比一天暖，周二到周五北部可逐漸接近25度，中南部可超過28度，南部內陸近山區有機會接近30度，但下周各地清晨低溫約15至17度，仍要留意日夜溫差。

曾昭誠指出，目前看起來春節前夕可能還有一波降溫，若冷空氣較強也不排除影響到春節期間。他也說，今天到明天上半天中部以北3000公尺以上高山仍有降雪機會。另外，下周二中南部地區、周二至周五馬祖都可能起霧，提醒民眾留意。

春節 恆春 低溫

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