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有別於走馬看花的旅遊方式 這本屏東旅圖專書帶你深度玩

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府以深入地方、訪問在地、感受文化、品味生活四大主軸，盤點屏東33個鄉鎮在地故事、人文風情並挖掘隱藏景點，整理成「屏東SOLO」旅圖專書，縣長周春米今天主持首冊發表會。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府以深入地方、訪問在地、感受文化、品味生活四大主軸，盤點屏東33個鄉鎮在地故事、人文風情並挖掘隱藏景點，整理成「屏東SOLO」旅圖專書，縣長周春米今天主持首冊發表會。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府去年以深入地方、訪問在地、感受文化、品味生活四大主軸，盤點屏東33個鄉鎮在地故事、人文風情並挖掘隱藏景點，整理成「屏東SOLO」旅圖專書，讓民眾旅遊免於走馬看花。縣府今天在總圖書館辦專書首冊發表會，縣長周春米邀民眾跟著旅圖，透過在地文化故事，感動旅人、共鳴在地，來趟讓觸動人心的深度旅遊。

周春米說，疫後旅遊新趨勢，越深度越創新的旅遊方式，成為玩家旅客的首選，縣府出版第1部能夠累積「屏東值」的旅遊書，透過不同視角，並深度挖掘深埋33鄉鎮、在地人才知道的隱藏景點，第1部專書共分四冊，未來33鄉鎮將分成3年輪番上陣，精彩可期，邀請民眾一起「蒐羅」隱藏版的屏東之美。

她說，屏東大建設不斷規畫進行中，好的內容就需要強力行銷，縣府行銷各有不同的角度、各自精采，包括近期開幕的屏東燈節、奇幻大津瀑布、點亮枋寮、鹽埔漁港等，33個鄉鎮就是33個不同的瑰寶，每個城鎮都是一首獨創曲，透過包裝行銷、整理城鎮特色，讓每位來訪的旅客化身收藏家，蒐集專屬屏東在地的故事。

縣府交通旅遊處長黃國維說，專書第首刷推出1000組，首波推廣屏北里港、高樹、鹽埔，屏中萬丹、新園、崁頂，以及屏南枋寮、枋山、獅子、車城、牡丹共11鄉，每本書都附上手抄紙張，紙面是使用各鄉鎮的意象產物製作，配上一段說明文字，作為讀者認識每一鄉鎮的引言，每張紙都是純手工製作，為的是要收到的人感受到屏東多向度的熱情。

他說，每本書內除收錄地方景物、店家地圖，更貼心附上QR碼，讓民眾隨點隨出發，一書在手，旅行不愁；全系列套書將分3年出版，首部「屏東SOLO」4冊電子書都將上架於縣府網站供民眾線上閱讀。

屏東縣政府以深入地方、訪問在地、感受文化、品味生活四大主軸，盤點屏東33個鄉鎮在地故事、人文風情並挖掘隱藏景點，整理成「屏東SOLO」旅圖專書，縣長周春米今天主持首冊發表會。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府以深入地方、訪問在地、感受文化、品味生活四大主軸，盤點屏東33個鄉鎮在地故事、人文風情並挖掘隱藏景點，整理成「屏東SOLO」旅圖專書，縣長周春米今天主持首冊發表會。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府以深入地方、訪問在地、感受文化、品味生活四大主軸，盤點屏東33個鄉鎮在地故事、人文風情並挖掘隱藏景點，整理成「屏東SOLO」旅圖專書，縣長周春米今天主持首冊發表會。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府以深入地方、訪問在地、感受文化、品味生活四大主軸，盤點屏東33個鄉鎮在地故事、人文風情並挖掘隱藏景點，整理成「屏東SOLO」旅圖專書，縣長周春米今天主持首冊發表會。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 景點

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