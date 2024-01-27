有得看也有得吃 高雄冬日遊樂園攤商黃色小鴨創意料理
「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」今天起在愛河灣及16-18號碼頭登場，現場有黃色小鴨、藝文展演、地景裝置、遊具與氣墊及美食市集，攤商們發揮創意，推出「黃色起司鴨腸麵」、「黃色小鴨」可麗餅、黃色小鴨限定金沙油飯等創意美食，吸引民眾排隊搶購。
高市觀光局說，高雄冬日遊樂園由睽違10年再次來台的黃色小鴨（Rubber Duck）揭開序幕，今天由市長陳其邁及荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）擔任領航員，搭乘遊艇共同迎接兩隻黃色小鴨入港。
觀光局表示，高雄冬日遊樂園有美食市集，攤位的屋頂特地使用黃色，營造出黃色小鴨專屬意象，許多攤商使用黃色小鴨裝飾攤位，遊客紛紛停留打卡拍照留念。
部分販售食品的攤商為了吸引消費者，絞盡腦汁推出各項與黃色小鴨有關的創意美食，一家可麗餅攤位把薑黃粉加入可麗餅的麵糊，做出黃色的「黃色小鴨」可麗餅，午餐時段就賣出超過50個。
也有店家推出小鴨限定金莎油飯，把鹹鴨蛋做成的金沙醬澆在傳統油飯上，吃過的人說：「鮮香好吃，很有創意！」
另一家販賣美式煙燻烤肉與南方料理的攤商，推出限量的「黃色起司鴨腸麵」，主廚選擇鴨腸形狀的麵條，醬汁則是黃色起司醬汁，讓傳統的美式起司通心粉與黃色小鴨產生連結。
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