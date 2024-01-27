宜花線客運熄燈民眾憂停駛擴大 宜縣府：不必擔心

葛瑪蘭客運羅東花蓮線虧損千萬，3月起停駛，宜蘭民眾擔心其他路線是否也有停駛之虞。縣府表示，其他路線的公路客運載客量穩定，不會停駛；葛瑪蘭客運指出，羅東花蓮線是單一案例，其他線路如北宜線，疫情過後搭乘人數甚至還有成長。

葛瑪蘭客運羅東─花蓮線2020年蘇花改通車後上線，但長期載客量不足，虧損連連，3月1日起將暫停營運半年，是民眾反映調整。近年全國各地客運路線停駛已不是新聞，宜蘭不少民眾擔心，羅東─花蓮線停駛只是第一槍，想知道縣內其他路線是否也有停駛危機？

縣府交通處表示，宜蘭的跨縣市客運路線只有來往台北、新北、基隆、桃園4條，除了即將暫停的羅東─桃園線，其他3線路都是行之有年、人數穩定的路線，沒有停駛之虞；相較起來，縣內市區客運路線確實有幾條路線長、載客量低，縣府一直有在討論是否減班甚至停駛。

葛瑪蘭客運業務部協理李俊仁說，羅東─花蓮線載客量低，每天還不到10人，4年下來虧損2000多萬元，且不是從疫情才開始，一直都是虧的；客運站點和台鐵重疊，後者速度較快、體驗更舒適，價錢也不會比較高，民眾寧可搭乘區間車都鮮少選擇客運。

交通處與葛瑪蘭客運都估計，羅東─花蓮線停駛後不至於對往返宜花的旅客造成影響，以目前每天不到10人的載客量，台鐵完全有辦法吸收；至於後續會否復駛，仍要看民眾反映。業內人士認為，若蘇花公路安全計畫完工，行車速度、舒適度與安全性都全方位提升，客運或許有較大機會復駛。