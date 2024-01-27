婦打完莫德納疫苗行走困難 獲30萬救濟金

衛福部預防接種受害救濟審議小組公布，1名60多歲婦人接種莫德納疫苗後，因四肢無力與行走困難而就醫，檢查顯示多發性神經病變，診斷為格林巴利症候群，獲30萬元救濟金。

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）去年12月21日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，這次共審議135案，僅10案核予救濟，金額落在新台幣5000元到30萬元之間，結果近日公布。

其中獲最高救濟金額30萬元者。衛福部疾病管制署副署長羅一鈞今天接受媒體電訪表示，個案是新北市1名60多歲陳姓女子，接種莫德納疫苗後，因四肢無力與行走困難等症狀而就醫。

神經傳導檢查與腦脊髓液檢驗結果顯示為多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群；個案本身具糖尿病、高血壓及慢性缺血性心臟病等多重病史，這次就醫也檢出患有感染症，屬發生神經病變的高風險族群，依相關規定核予救濟金30萬元。

此外，還有1名新北市20多歲韓姓男子則是接種BNT疫苗後，同樣發生格林巴利症候群。個案接種疫苗後因肢體無力與尿滯留等症狀而就醫，神經傳導檢查結果顯示多發性神經病變，雖然個案症狀發生前曾有發燒、腹瀉等感染徵兆，但就醫檢驗結果顯示具感染情形，神經病變症狀可能為感染所致，獲20萬元救濟金。