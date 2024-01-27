節前5天漁產供應增3成 因應民眾春節採買需求

農曆新年將至，因應春節民眾採買漁產品需求，農業部漁業署署長張致盛今天凌晨到台北漁產運銷股份有限公司及中華民國全國漁會三重示範魚市場，視察魚市場年節前魚貨交易狀況；督促各魚市場加強產地橫向聯繫及魚貨供應調配，確保春節前各類漁產品供應穩定無虞。

漁業署表示，為滿足年節前消費者送禮、圍爐聚餐及祭祀等用魚需求，督導13處消費地批發魚市場加強春節前供應外，春節前5天魚貨需求高，加強調配增加平日3成供貨，因應春節民眾採買年貨需求，並請各縣市政府輔導及督促各地魚市場強化與產地及鄰近市場間橫向聯繫，協調提前開市及適時延長交易時間，讓春節前魚貨供應更加順暢平穩。

漁業署說，農曆春節是國人最重視的節日，價格穩定、品質優良的國產漁產品也成為民眾春節團圓圍爐或招待訪友的首選，且國產漁產品寓意吉祥與吉慶有餘，如龍虎斑有「龍騰虎躍」呼應龍年好兆頭，象徵「富貴鯧盛」的黃金鯧、「石來運轉」的石斑魚、「鱸魚得水」的鱸魚、「午福臨門」的午仔魚等，鼓勵民眾可以依料理及預算需求多加採購，推廣在地好魚。