屏東霧台粉嫩櫻花已露臉 春節將迎來滿山怒放美景

屏東縣霧台鄉是全國首個劃設自然人文生態景觀區的原民鄉，鄉公所結合冬季賞櫻的「春遊霧台」今起浪漫登場，在阿禮部落櫻國禮趣、大武部落哈尤溪、神山部落神山瀑布3個遊程和部落市集外，台24線38至48公里處的粉嫩櫻花已開始綻放，遊客紛紛上山追櫻，農曆春節將達到高峰，公所在年初二至年初五和228連假的上午10時至下午2時，啟動接駁服務。

霧台鄉長杜正吉說，霧台櫻花以山櫻花為主，另有八重櫻、吉野櫻等，賞櫻路線以霧台鄉公所為起點，延伸到台24線往阿禮部落的38至48公里間，賞櫻重點區域有阿禮櫻花步道、阿禮部落和櫻花大道；花期從1月至3月分3期，從含苞待放、滿開到櫻吹雪，各階段有不同美感，1月起陸續開花，農曆春節會開至5成，持續到3月底。

他說，霧台櫻花目前綻放約一成，預估在曆春節期間會開到五成，接著迎來滿山怒放的美麗景致；最近寒流來襲，吸引不少「追櫻族」上山賞櫻，由於台24線43.8公里處施工封路，2月4日才開放通行，請遊客注意，也請遊客將汽機車停放好，以悠閒的徒步方式賞櫻，避免影響交通，春節期間則啟動交通接駁服務。

霧台部落高人氣的「櫻花王」前年枯死，樹醫師也救不回，宛如粉紅巨傘的美景已成絕響；鄉公所說，霧台粉「櫻花王」又名「緋寒櫻」，這幾年在台24線往井步山及阿禮部落營造櫻花步道，不少櫻花是「櫻花王」樹苗分株長成，櫻花季少了「櫻花王」，它的子孫繼續綿延，依然精彩。

霧台鄉「春遊霧台」系列活動，今晚在霧台國小大武分校由哈尤溪文化藝術團精彩表演，樂團音樂演奏，為持續至3月31日的活動揭開序幕；以阿禮部落櫻國禮趣遊程、大武部落哈尤溪遊程、神山部落神山瀑布春遊入園專案遊程等3個自觀區遊程為主，採預約和臨櫃購票，各部落市集展示原鄉的獨特風采和豐富的在地文化。