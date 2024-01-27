快訊

愛莉莎莎認「作票」用詞不當 再列7點指開票程序有瑕疵

不滿華府向中共靠攏 蔣經國遭行刺後對美國更加提防

烏克蘭傳將撤換功高震主的總司令 遷都也在倒數計時？

傳打4劑疫苗恐「關閉免疫系統」疾管署：錯誤訊息

中央社／ 台北27日電
近期網路謠傳「第4劑疫苗可能導致免疫系統關閉」等訊息，疾管署今天澄清，沒有科學實證顯示接種任何1劑COVID-19疫苗會導致免疫系統關閉或產生耐受性，此為錯誤訊息。疫苗示意圖，本報資料照片。
近期網路謠傳「第4劑疫苗可能導致免疫系統關閉」等訊息，疾管署今天澄清，沒有科學實證顯示接種任何1劑COVID-19疫苗會導致免疫系統關閉或產生耐受性，此為錯誤訊息。疫苗示意圖，本報資料照片。

近期網路謠傳「第4劑疫苗可能導致免疫系統關閉」等訊息，疾管署今天澄清，沒有科學實證顯示接種任何1劑COVID-19疫苗會導致免疫系統關閉或產生耐受性，此為錯誤訊息。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，近期網路謠傳「美國主流媒體ABC電視節目承認第4劑疫苗接種可能會關閉您的免疫系統」等相關訊息，為2022年5月起即流傳的誤導影片，最近又開始於社群媒體轉傳。

疾管署說明，指揮中心早在2022年10月即已澄清，此訊息為錯誤解讀電視節目「早安美國」來賓的個人評論，該名來賓為新聞工作者，也不代表美國電視台主張的觀點，且此論述為刻意曲解研究文獻的結論。

疾管署指出，以累積至今的科學實證來說，並沒有接種任何1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，會導致免疫系統「關閉」或「產生耐受性」，此錯誤訊息過去曾由MyGoPen、事實查核中心等事實查核單位進行澄清，呼籲民眾不要誤信，也不要轉傳。

疾管署提醒，目前國內COVID-19疫情仍呈上升趨勢且處流行期，病毒傳播風險持續，且受寒流影響下週預計疫情將達最高峰；自去年9月XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡個案99%未接種疫苗，為保護個人健康並減輕醫療負荷，呼籲民眾踴躍接種COVID-19最新XBB.1.5疫苗。

疾管署統計，22日至25日XBB疫苗共接種9.6萬人次，為9月底開打以來次高；截至1月25日已累計接種136.2萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計126.3萬人次，Novavax XBB疫苗9.9萬人次。全國尚餘莫德納XBB疫苗約424.8萬劑、Novavax XBB疫苗約20.2萬劑。

疾管署呼籲，國內疫情可能在農曆春節前達到高峰，近期寒流持續發威，提醒民眾在參加新年尾牙聚會、校園放寒假之際，注意加強保暖及留意自身健康狀況，也呼籲年齡6個月以上民眾，儘速接種XBB疫苗，及時獲得保護力。

疫苗 疾管署 COVID-19

延伸閱讀

「新冠又開始大流行」 蘇一峰：門診急診住院一大堆 痊癒記得做這檢查

戴套也可能染菜花！他情況超慘 醫提醒做1事

雲林縣一月新冠重症逾百位 送滴雞精催長輩接種疫苗

非洲瘧疾頻傳 喀麥隆推疫苗常規接種

相關新聞

終於要擺脫寒流！下周一起全台明顯晴暖 春節前再轉冷

寒流逐漸減弱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，白天會有一波華南雲雨區水氣通過，北台灣雲量偏多，可能降小雨，迎風面有降雨情形。...

一張圖看懂這波寒流和霸王寒流差在哪？ 賈新興指出2大重點

入冬第二波寒流還在影響台灣，不過冷空氣已逐漸減弱。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書分析這次寒流和2016...

桃園觀音區突停電 4896戶摸黑...民：最大電廠在這也沒用

桃園市觀音區日前大潭電廠所在地大潭里無預告停電，昨天晚上再發生4896戶大規模的停電，台電雖然立即追查和搶修，也花了約3...

中央補助送托、自己帶差3.6倍 全職家長：難道媽媽不如保母？

衛福部今年起調高托育補助，加上台北市友善托育補助，北市家長每月送托孩子最高可獲1萬8000元補助，一名全職媽媽不滿被厚此...

傳打4劑疫苗恐「關閉免疫系統」疾管署：錯誤訊息

近期網路謠傳「第4劑疫苗可能導致免疫系統關閉」等訊息，疾管署今天澄清，沒有科學實證顯示接種任何1劑COVID-19疫苗會...

武陵農場粉紅櫻花季將登場 賞花民眾別忘了預約「賞櫻專車」

武陵櫻花季將於2月8日至2月29日登場，每年吸引眾多人潮上山賞櫻，武陵農場周邊道路在活動期間將進行車輛管制。台中市交通局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。