一張圖看懂這波寒流和霸王寒流差在哪？ 賈新興指出2大重點
入冬第二波寒流還在影響台灣，不過冷空氣已逐漸減弱。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書分析這次寒流和2016年霸王寒流比較，有2大重點。
賈新興發布20240123寒流事件和20160124寒流事件比較資料。他表示，以台北氣象站為例，第一是2016年極端低溫勝出，第二是2024年低溫持續時間長、2016年回溫快。
賈新興表示，極端低溫以2016年1月24日的4.0度勝出，而這波寒流極端低溫是2024年1月23日的7.4度。此外，氣溫連續低於15度的部分，2024年寒流事件共120小時勝出，2016年霸王寒流共81小時。
至於氣溫連續低於10度，霸王寒流62小時勝出，今年這波寒流共32小時。體感溫度連線低於10度部分，霸王寒流共68小時勝出，這波寒流共40小時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言