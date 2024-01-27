一張圖看懂這波寒流和霸王寒流差在哪？ 賈新興指出2大重點

入冬第二波寒流還在影響台灣，不過冷空氣已逐漸減弱。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書分析這次寒流和2016年霸王寒流比較，有2大重點。

賈新興發布20240123寒流事件和20160124寒流事件比較資料。他表示，以台北氣象站為例，第一是2016年極端低溫勝出，第二是2024年低溫持續時間長、2016年回溫快。

賈新興表示，極端低溫以2016年1月24日的4.0度勝出，而這波寒流極端低溫是2024年1月23日的7.4度。此外，氣溫連續低於15度的部分，2024年寒流事件共120小時勝出，2016年霸王寒流共81小時。

至於氣溫連續低於10度，霸王寒流62小時勝出，今年這波寒流共32小時。體感溫度連線低於10度部分，霸王寒流共68小時勝出，這波寒流共40小時。