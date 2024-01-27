春節走春、旅遊恐遇車潮 省道管制、替代方案一次看

今年春節連續假期共計7日，民眾返鄉、旅遊、短程參拜及走春活動可能遇上車流，交通部公路局2月7日下午至2月14日執行交通疏運計畫，提出省道易壅塞路段共25處，各重點路段也規畫交通疏導措施，如規畫替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道等。

公路局表示，台9線蘇花路廊今年將持續實施時段性管制載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，並實施大客車優先措施，崇德路段則於春節期間試辦「大客車優先道開放高乘載車輛通行」，即高乘載車輛可行駛內側大客車優先道。

另於蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間）；南迴公路將於尖峰時段實施車道漸變管制措施。台61線西濱快速公路針對瓶頸路段如鳳鼻至香山及竹南地區等，已規畫封閉部分橫向路口、優化時制加強綠燈秒數等措施。

公路局也說，此次春節連假期間積極協調各國道業者調整運能，目前東西部總計提供5.3萬班次及178萬座位數，各業者已陸續開始販售預售票，截至1月26日東西部國道客運總計售出5萬9626張，占可售張數14.3%，其中西部國道客運售出5萬4970張，占可售張數16.5%，東部國道客運售出4656張，占可售張數5.6%，連假期間國道客運均尚有充裕座位可供預訂。