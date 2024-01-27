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竹市6大醫院春節急診24小時不打烊 門診時段一次看

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
2月8日起將迎來為期7天的農曆春節假期，新竹市政府今天宣布與新竹市6大急救責任醫院合作，各醫院都將提供24小時急診服務，也將開放部分門診科別及時段。圖／竹市府提供
2月8日起將迎來為期7天的農曆春節假期，新竹市政府今天宣布與新竹市6大急救責任醫院合作，各醫院都將提供24小時急診服務，也將開放部分門診科別及時段。圖／竹市府提供

2月8日起將迎來為期7天的農曆春節假期，新竹市政府今天宣布與新竹市6大急救責任醫院合作，各醫院都將提供24小時急診服務，也將開放部分門診科別及時段，民眾可上新竹市衛生局官網「春節專區」的就醫懶人包查詢，春節連假期間能安心過好年。

新竹市6大急救責任醫院為新竹台大、國泰、馬偕、市立馬偕兒童、南門醫院、國軍新竹醫院。新竹市衛生局長陳厚全說，春節期間皆提供24小時急診不打烊及部分門診醫療服務，另因應農曆春節流感疫情高峰期，協調轄區醫院和診所開設流感特別門診。

「民眾如有醫療需要，千萬不可忌諱就醫。」陳厚全提醒民眾身體不適就要就醫，可先上衛生局官網的「春節專區」，查詢春節就醫懶人包等資訊，包括急救責任醫院春節門診及急診時間表、呼吸道傳染病特別門診、克流感抗病毒藥物、COVID-19抗病毒藥物合約醫療院所及疫苗施打專區等服務，請有需要的市民朋友多加使用。

衛生局指出，春節急診需求量大，民眾若出現發燒、呼吸道症狀、肌肉痠痛、倦怠等症狀，可先自行使用COVID-19家用快篩試劑篩檢，再至住家附近診所就醫，並告知醫師COVID-19篩檢結果及TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚）等資訊。

衛生局也特別提醒，尤其是免疫力低下的老人與幼兒或慢性病高危險族群，更應提高警覺，以避免引起肺炎、腦炎、心肌炎等併發症。只要符合新冠XBB、流感、肺炎鏈球菌疫苗的民眾，建議在春節前夕施打疫苗，有了疫苗加倍保護，走春旅遊更安心。

衛生局最後提醒，近期天氣較多變化，應多留意家中成員健康，尤其是年長者更應注意保暖，避免潛在心血管疾病發生；高血壓、心臟病、糖尿病、氣喘及中風等慢性疾病病患，可事先檢視藥量是否足夠，提前備好足夠藥品，並務必定時服藥。詳情可上衛生局網站春節專區查詢，或撥打1999市民服務專線、防疫專線03-5355130洽詢。

2月8日起將迎來為期7天的農曆春節假期，新竹市政府今天宣布與新竹市6大急救責任醫院合作，各醫院都將提供24小時急診服務，也將開放部分門診科別及時段。圖／竹市府提供
2月8日起將迎來為期7天的農曆春節假期，新竹市政府今天宣布與新竹市6大急救責任醫院合作，各醫院都將提供24小時急診服務，也將開放部分門診科別及時段。圖／竹市府提供

衛生局 春節 新竹 流感 醫師 連假

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