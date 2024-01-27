武陵農場粉紅櫻花季將登場 賞花民眾別忘了預約「賞櫻專車」

武陵櫻花季將於2月8日至2月29日登場，每年吸引眾多人潮上山賞櫻，武陵農場周邊道路在活動期間將進行車輛管制。台中市交通局呼籲民眾，多利用大眾運輸交通工具前往賞櫻，並可透過「TBS台北轉運站」APP，預約賞櫻專車前往，歡迎民眾使用APP購票，事先規劃旅遊行程。

位於台中市和平區的武陵農場，四季都有美麗花海可參觀，其中又以2月的武陵櫻花季最為壯觀，共有3萬棵櫻花，每年吸引大批民眾前往賞花，今年花季將於2月8日至2月29日登場，因天數較多，預期上山人數比以往更多。

交通局表示，民眾可提前透過網路或電話預約豐原客運865路公車前往梨山、次日再轉乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往，台中市民搭乘865路公車享有雙十公車優惠，前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資。

交通局長葉昭甫說，「梨山－武陵農場」賞櫻專車提供2種購票方式，一種為現場排隊購票，民眾可於每日下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，現場售完為止；另一種為透過「TBS台北轉運站」APP預購賞櫻專車套票，民眾可依行程安排彈性選擇購票方式。

交通局提醒，賞櫻專車每日3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁及購票資訊，民眾可至「豐原客運官網」查詢。