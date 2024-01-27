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武陵農場粉紅櫻花季將登場 賞花民眾別忘了預約「賞櫻專車」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
武陵櫻花季將於2月8日至2月29日登場，每年吸引眾多人潮上山賞櫻，台中市交通局呼籲民眾，多利用大眾運輸交通工具前往賞櫻。圖／台中市交通局提供
武陵櫻花季將於2月8日至2月29日登場，每年吸引眾多人潮上山賞櫻，台中市交通局呼籲民眾，多利用大眾運輸交通工具前往賞櫻。圖／台中市交通局提供

武陵櫻花季將於2月8日至2月29日登場，每年吸引眾多人潮上山賞櫻武陵農場周邊道路在活動期間將進行車輛管制。台中市交通局呼籲民眾，多利用大眾運輸交通工具前往賞櫻，並可透過「TBS台北轉運站」APP，預約賞櫻專車前往，歡迎民眾使用APP購票，事先規劃旅遊行程。

位於台中市和平區的武陵農場，四季都有美麗花海可參觀，其中又以2月的武陵櫻花季最為壯觀，共有3萬棵櫻花，每年吸引大批民眾前往賞花，今年花季將於2月8日至2月29日登場，因天數較多，預期上山人數比以往更多。

交通局表示，民眾可提前透過網路或電話預約豐原客運865路公車前往梨山、次日再轉乘「梨山－武陵農場」賞櫻專車前往，台中市民搭乘865路公車享有雙十公車優惠，前10公里免費，超過10公里最多只收10元車資。

交通局長葉昭甫說，「梨山－武陵農場」賞櫻專車提供2種購票方式，一種為現場排隊購票，民眾可於每日下午4時至6時至梨山遊客中心購買隔天車票，每人限購6張票，現場售完為止；另一種為透過「TBS台北轉運站」APP預購賞櫻專車套票，民眾可依行程安排彈性選擇購票方式。

交通局提醒，賞櫻專車每日3班次，停靠梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場等站，以原車去返方式搭乘，相關接駁及購票資訊，民眾可至「豐原客運官網」查詢。

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