健康你我他／擊退「二高」 要長期抗戰

「你符合免費健檢資格，要不要順便做個檢查？」月前罹患流感，咳嗽不止，趕緊到診所看診，在醫師建議下做了簡易健康檢查。

檢查發現，糖化血色素6.3%，瀕臨糖尿病的灰色地帶；尿酸竟高達9.5mg/dl，超過正常值甚多。如何透過飲食、運動和規律生活，擊退高血糖和高尿酸？成了我新一年的健康心願。

擊退高血糖和高尿酸的作法，就是要忌口、不亂吃東西，舉凡甜食、澱粉類及高普林的食物，例如高湯、帶殼海產等，都是觸發血糖和尿酸飆高的食物，平日飲食務必忌口少吃，此乃當務之急。

小心飲食外，規律運動習慣和生活型態，是降低血糖和尿酸的必要措施，每天戶外健走萬步，偶爾呼朋引伴爬山呼吸新鮮空氣，維持好心情和好笑容，也是保健不可或缺的作法。

從健檢結果看來，血糖尚未超過警戒值，可以暫時不用服藥治療，但尿酸部分超標甚多，必須立即服用降尿酸藥物控制，以免出現高尿酸血症、痛風、腎功能障礙、膽結石等病症，更要定期追蹤檢查，才能了解改善措施是否發揮效用。

高血糖和高尿酸屬慢性疾病，想要改善，必須拿出耐心持之以恆，新年伊始，我已經做好長期抗戰的準備，對我而言，今年的健康心願是擊退「二高」，希望能順利跟高血糖和高尿酸說BYE-BYE。