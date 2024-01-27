院長講堂／轉型投入安寧長照 陳良娟打造失智照護一條龍

「別人不去我們去，別人不做我們做。」天主教花蓮教區台東聖母醫院院長陳良娟表示，這是台東聖母醫院創院宗旨。20年前聖母醫院面臨倒閉危機，於是從迎接新生兒專科醫院，轉型投入臨終安寧照護及長照服務，她擔任院長14年來，雖然至今仍未損益兩平，要靠社會捐款支撐，但醫院對偏遠、弱勢及貧病家庭的付出，難以金錢衡量。

1961年，聖母醫療傳教會愛爾蘭修女柯淑賢及蘇蘊芳創立「聖母產院」，以產科醫療起家，後來陸續增設外科及小兒科等科別。2003年，院方面臨創立以來最艱辛挑戰，轉型台東第一間提供安寧照護的醫院。

「我不擅長管理醫院，真的能做好這份工作嗎？」陳良娟出任院長時不斷自我懷疑，很擔心無法扛起轉型重責。其實陳良娟是公衛背景出身，40年前聖母醫院欠缺專業護理人力，加上後山雛妓問題嚴重，她很早就在醫院當志工，台北、台東兩地跑，年近半百才在修女說服下接掌醫院，很多親友誤以為她發生什麼事，被迫遠離舒適圈。

訓練專業團隊 照顧末期病患

聖母醫院訓練專業醫療團隊照顧末期病患，讓病患有尊嚴地走完人生旅程，同時協助病人家庭面對死亡的挑戰。陸續設置聖母健康農莊、健康會館，提供居家醫療及護理、居家安寧、居家服務、送餐服務及輔具租借，專注慢性疾病照護與關懷，規模不斷擴大，農莊正大興土木，興建住宿型失智照顧機構。

台東醫院整合 不會互搶生意

台東縣人口不多，醫院卻不少，陳良娟強調，急重症病患給台東馬偕醫院負責，台東基督教醫院發展癌症照顧，部東及東榮擅長精神科，聖母醫院只要專注慢性病、失智症及安寧照護，醫院整合後如同聯合醫學中心，毋須互搶生意。目前台東失智照顧與醫療仍欠缺，希望3年內建構「失智一條龍」服務，從預防至臨終照護，健康活力站、失智據點、夜間喘息、全日型住宿機構及安寧照護缺一不可。

醫護關係緊密 員工流動率低

「接生天國寶寶，一樣是接生。」從生孩子的醫院轉型為臨終照護，第一線醫護人員的心理衝擊最大，也是最需要做好準備的一群人。陳良娟說，過去同仁每天迎接新生兒，日子充滿喜悅及歡樂，開完刀病人會痊癒，現在卻要陪伴至生命殞落，光調整心情就很難，院內員工不斷面對心情調整與制度學習，過程經驗分享很珍貴，所以大家關係很緊密，很少人離職。

「年資最久員工長達54年，現在負責在園區放羊。」陳良娟說，院內員工流動率低，50歲以上員工近4成，平均年齡為48歲。

長年保持運動 維持規律生活

台東聖母醫院院長陳良娟。記者徐白櫻／攝影 陳良娟距離法定退休年齡不遠，由於長年保持運動習慣，讓她充滿活力，外表看不出年紀。她平日生活規律，每天清晨4點半起床，5點帶狗出門走路，晚上8至9點就要上床睡覺，天天健走與超慢跑，每周一至二次進快樂運動館健身。她說，磁卡輕輕一刷，智能器材會判讀運動紀錄，依據個人體能設定訓練強度，「健康是需要努力的，要去享受努力過程」。

聖母健康農莊也是醫院相關機構之一，逾7公頃園區涵蓋高齡友善職訓中心、有機栽種區、香藥草花園、田園餐廳、烘焙坊及香療小舖。陳良蜎分享，她喜歡吃天然、新鮮及當季原型食物，選擇多樣化，偶爾煮養生煲湯，還愛喝「綠拿鐵」加酵素。

陳良娟的另一半是牙醫師，工作也很忙碌，她隔周返回台北小聚，有時是家人來台東度假，所幸家人很支持她的工作，兒子還貼心安慰說：「以前我們出國留學、遊學，現在換媽媽去台東留學」，3個小孩早已成家立業，不用她操心。她平日靠靜默祈禱、聽音樂及走路思考紓壓，基本上沒有太大的工作壓力。

台東聖母健康農莊定位為高齡友善的綠色照護園區，員工正在採收有機蔬菜。記者徐白櫻／攝影