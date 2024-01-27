衛福部：醫院評鑑將大翻修 擬取消醫學中心上限

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北報導
衛福部次長王必勝。圖／聯合報系資料照片
衛福部次長王必勝。圖／聯合報系資料照片

北區、台北區醫學中心評鑑結果二度延宕公布，醫界高度關注排名是否出現史上第一次洗牌，衛福部次長王必勝日前以「成績難有鑑別度」為由，昨召開專家會議討論，但會議結束後，成績持續成謎，王必勝說，排名結果最晚於春節前揭曉。不過成績揭曉前，衛福部長薛瑞元昨首次提及，醫院評鑑將大翻修，擬取消醫學中心上限，評鑑方式會愈來愈嚴，而新制將適用於三年後醫院評鑑。

「醫院評鑑制度已經廿年沒有改革。」薛瑞元表示，醫院評鑑包含醫學中心醫院評鑑、教學醫院評鑑、醫學中心任務指標三項，而醫學中心的任務指標中，要求設置倫理委員會（ＩＲＢ），廿年前有設ＩＲＢ的醫院不多，但現在每家醫院都有，如今該項指標就不適合再當評鑑項目。

薛瑞元表示，也因為各家醫院不斷進步，爭取成為醫學中心的醫院成績日趨接近，差異性低，未來醫院評鑑將重新訂定評鑑方式，預估先花兩年的時間，擬定醫院評鑑初稿，通盤檢討法規，如評鑑結果是否與健保給付連動、醫學中心家數是否訂有上限等，新制將會在下一次評鑑前公告，初稿出爐後也將先試評，讓醫院有所依循。

醫界對於打破醫學中心上限，恐影響現行的醫療分級制度，薛瑞元否定此說法，他說，不是每一家醫院都想爭取醫學中心，並強調未來醫院評鑑標準僅會愈來愈嚴苛，打破上限絕對不是「鬆綁」。

健保署署長石崇良表示，醫學中心與非醫學中心健保給付的差異在於「每日病房費」與「護理費」，礙於三班護病比的不同，醫學中心護理人力較多，若區域醫院升格為醫學中心，健保費用落差在每年五千萬到一億元之間。

醫學 健保署 薛瑞元

延伸閱讀

醫院評鑑結果再等等 王必勝：最晚農曆年前由部長公布

醫院評鑑方法大翻修 衛福部次長王必勝將任召集人

醫院評鑑標準將大改 薛瑞元：醫學中心家數上限擬取消

衛福部公布3班護病比 薛瑞元：要達標還缺7500護師

相關新聞

護病比入法選後逆轉 薛瑞元改口「沒規畫」

新冠疫情解封後，國內爆發護理師離職潮，全台卅二萬護理人員僅剩十九萬人執業。護理團體去年起積極爭取三班護病比入法，衛福部昨公告護病比，預計三月上路，先採鼓勵方式，讓達標醫院獲得獎勵金，但護病比入法時程「未定」。護理師團體指出，現行獎勵金編列方式，恐讓護理人力流動更嚴重，落得全民皆輸下場。

護病比新制／恐打亂分級醫療 地區醫院面臨崩盤

衛福部公布三班護病比新制，醫院須配置更多護理師才能達標。衛福部編列四十億健保預算發給夜班人員獎勵金，但發放額度依醫院層級...

護病比新制／護理團體：可能再掀一波離職潮

衛福部昨天公布三班護病比，衛福部部長薛瑞元指出，要達最新標準，全台醫學中心、區域醫院及地區醫院還有七千五百人缺口，將以夜...

衛福部：醫院評鑑將大翻修 擬取消醫學中心上限

北區、台北區醫學中心評鑑結果二度延宕公布，醫界高度關注排名是否出現史上第一次洗牌，衛福部次長王必勝日前以「成績難有鑑別度...

新聞眼／新制一意孤行 打擊護理勞權

新冠疫情後，國內出現護理師離職潮。護理師團體去年多次提出三班護病比入法訴求，終於在選前獲得政府承諾，將於兩年內落實三班護...

金門春節疏運 擬提前安排軍機

春節機位一位難求，金門立委陳玉珍找交通部、國防部等相關單位，研商增加疏運返鄉機位，獲2點共識包括國防部2月7日至14日每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。