衛福部：醫院評鑑將大翻修 擬取消醫學中心上限

北區、台北區醫學中心評鑑結果二度延宕公布，醫界高度關注排名是否出現史上第一次洗牌，衛福部次長王必勝日前以「成績難有鑑別度」為由，昨召開專家會議討論，但會議結束後，成績持續成謎，王必勝說，排名結果最晚於春節前揭曉。不過成績揭曉前，衛福部長薛瑞元昨首次提及，醫院評鑑將大翻修，擬取消醫學中心上限，評鑑方式會愈來愈嚴，而新制將適用於三年後醫院評鑑。

「醫院評鑑制度已經廿年沒有改革。」薛瑞元表示，醫院評鑑包含醫學中心醫院評鑑、教學醫院評鑑、醫學中心任務指標三項，而醫學中心的任務指標中，要求設置倫理委員會（ＩＲＢ），廿年前有設ＩＲＢ的醫院不多，但現在每家醫院都有，如今該項指標就不適合再當評鑑項目。

薛瑞元表示，也因為各家醫院不斷進步，爭取成為醫學中心的醫院成績日趨接近，差異性低，未來醫院評鑑將重新訂定評鑑方式，預估先花兩年的時間，擬定醫院評鑑初稿，通盤檢討法規，如評鑑結果是否與健保給付連動、醫學中心家數是否訂有上限等，新制將會在下一次評鑑前公告，初稿出爐後也將先試評，讓醫院有所依循。

醫界對於打破醫學中心上限，恐影響現行的醫療分級制度，薛瑞元否定此說法，他說，不是每一家醫院都想爭取醫學中心，並強調未來醫院評鑑標準僅會愈來愈嚴苛，打破上限絕對不是「鬆綁」。

健保署署長石崇良表示，醫學中心與非醫學中心健保給付的差異在於「每日病房費」與「護理費」，礙於三班護病比的不同，醫學中心護理人力較多，若區域醫院升格為醫學中心，健保費用落差在每年五千萬到一億元之間。