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補護理師缺口 五專護理科爭取擴大招生

聯合報／ 記者許維寧／台中報導

國家衛生研究院推估，今年國內護理師將短缺一點五萬至二點四萬人，護理人力告急，專科教育學校聯盟昨在大學校長會議上提案，教育部應擴大五專護理科招生名額，以解決國內護理人員不足的困境。學校端強調，國內現行護理專科學校招生率佳，盼擴大招生名額。

專科教育學校聯盟提案，指五專護理科設備、師資均佳，比新設的大學護理科系培育護理師更具立即性，建議擴充招生名額，如恢復先前寄存的名額，或於總量管制內准予調整名額至護理科招生。

專科學校教育聯盟理事長黃柏翔表示，現行「五加二」方案，即完成五專學業再念二技，能增加五專生就業率和輔助升學，再搭配擴大招生名額，應能緩解燃眉之急。

黃柏翔呼籲，醫界不要陷入護理「學士」迷思，學生考到護理師執照，就是獲得專業認可，不應再區分是大學或專科畢業。

一位專科校長說，五專生考照率好，但很多五專畢業生不願當護理師，衛福部等單位應協助改善護理師勞動條件與職場環境。

教育部技職司長楊玉惠回應，衛福部已提出十二項措施改善護理人力缺口，如護理師考試每年再增一次。護理專科學校培育學生雖多，但各校考照率不一，現階段仍希望提升考照率，再透過學校端的產攜制度兼顧就學、就業，後續再談招生增額。

護理師 教育部 人力

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