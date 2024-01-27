新聞眼／新制一意孤行 打擊護理勞權

聯合報／ 記者林琮恩
衛福部昨天發布三班護病比及夜班獎勵新制，引來護理師公會、工會雙雙表達不滿。（示意圖，非新聞當事人） 圖／本報系資料照片
衛福部昨天發布三班護病比及夜班獎勵新制，引來護理師公會、工會雙雙表達不滿。（示意圖，非新聞當事人） 圖／本報系資料照片

新冠疫情後，國內出現護理師離職潮。護理師團體去年多次提出三班護病比入法訴求，終於在選前獲得政府承諾，將於兩年內落實三班護病比入法。衛福部昨天發布三班護病比及夜班獎勵新制，不僅違背承諾，無限期推延入法時程，還引來護理師公會、工會雙雙表達不滿，地區醫院更痛批同工不同酬根本違憲。

三班護病比比率與護師勞團期待已有落差，且護病比不是訂了就好，人力是否足夠是一大問題，衛福部自行盤點，台灣還缺至少七千五百名護理師。在未能改善勞動條件的前提下，行政院選前承諾加碼夜班獎勵金，盼能留才。

只是當時護理師團體就提出，僅加碼夜班獎勵金，恐會加劇排班紊亂情況，衛福部不僅一意孤行，還依照醫院層級區分獎勵津貼多寡，同工不同酬不僅違憲，更會讓地區醫院護理師流向醫學中心，不僅基層醫療體系面臨崩盤，長期倡議分級醫療的衛福部簡直是自打嘴巴。

第一線護理師也對夜班獎勵金感到不滿，離職聲浪再起，區域醫院、地區醫院管理層也陷入兩難，不關床難達到新標準。曾有院長預言，急診壅塞、病人塞滿大廳走廊的情況，將在三月後上演。衛福部不聽基層意見，在選後堅持己見發布護病比、夜班獎勵政策，不僅是對護理人員勞動權益又一次打擊，更讓國人就醫權利陷入風險。

護理師 護病比 衛福部

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