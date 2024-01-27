護病比新制／護理團體：可能再掀一波離職潮

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
三班護病比昨正式公告，三月起上路，醫院達標可取得獎勵金，而護病比正式入法的時程未定。本報資料照片
三班護病比昨正式公告，三月起上路，醫院達標可取得獎勵金，而護病比正式入法的時程未定。本報資料照片

衛福部昨天公布三班護病比，衛福部部長薛瑞元指出，要達最新標準，全台醫學中心、區域醫院及地區醫院還有七千五百人缺口，將以夜班獎勵留才。但護理團體表示，僅針對夜班護師發放津貼，不僅對護理人員吸引力不大，還可能再掀起一波離職潮。

依最新公布護病比盤點各層級護理人力，醫學中心缺三五四五人、區域醫院缺三四五五人、地區醫院缺五八二人。每年約有九千多名護理系所應屆畢業生，能完成國考者約有八千五百人，但實際投入職場僅有約五千五百多人，執業率僅有六成三，遠不及補足七千五百多人的缺口。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，公會在相關會議中多次主張，獎金發放應不分醫院層級區別，且不應只發給夜班護理人員，應該三班全發，且應採以白班權重為二、大小夜班權重各為四的方式，加權計算獎勵金額。

但上述建議未被衛福部採納，紀淑靜表示，衛福部本次新制恐導致更多排班不公，造成護理人員在醫院層級間流動等疑慮，不僅政府美意打折，還恐加速護理人員流失。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳則表示，針對地區醫院三班護病比，協商會議中各方看法不同，工會曾提出白班一比八、小夜班一比十、大夜班一比十三比率，並反對目前由護師公會全聯會的比率，後因共識難形成，建議改為國衛院提出的一比九、一比十一、一比十三，但仍低於公告的一比十、一比十三、一比十五，地區醫院護理師負擔仍太重。

「夜班獎勵對大部分護理師不具吸引力，且恐爆發另一波離職潮。」陳玉鳳表示，衛福部雖表示將發放夜班津貼，但僅針對夜班護理師，多數護理人員均持反對意見，有不少臨床護理人員都向自己表示將離開職場。

衛福部 護理師 護病比

延伸閱讀

三班護病比、夜班獎勵新制 護理界曝2原因：全民皆輸

護理師缺口恐達2.4萬 專科學校爭取擴大護理招生名額

衛福部夜班獎勵新制曝 地區醫院協會：恐掏空基層醫療

影／衛福部公布「三班護病比」 祭出40億元獎勵夜班輪值

相關新聞

護病比入法選後逆轉 薛瑞元改口「沒規畫」

新冠疫情解封後，國內爆發護理師離職潮，全台卅二萬護理人員僅剩十九萬人執業。護理團體去年起積極爭取三班護病比入法，衛福部昨公告護病比，預計三月上路，先採鼓勵方式，讓達標醫院獲得獎勵金，但護病比入法時程「未定」。護理師團體指出，現行獎勵金編列方式，恐讓護理人力流動更嚴重，落得全民皆輸下場。

台日合作入境日本更便利 旅客2月飛往10機場可受惠

因應春節連續假期國人赴日旅遊高峰，機場公司今天（26日）表示，將與日本出入國在留管理廳合作，實施「臺日機場入境事先確認」...

這波寒流真的冷！賈新興揭「1數據」：超越2016霸王級寒流

這波寒流回溫緩慢，到明天上午仍有不少縣市恐10度以下，中央氣象署上午和下午都發布低溫特報，提醒民眾注意。

大型三溫暖？明後天北部下探10度 下周逐漸回暖高溫直逼夏天

中央氣象署表示，明後天各地仍偏冷，周六北台灣僅14、15度，局部地區更可能達10度以下，周日可能再降1、2度，日夜溫差大...

一路凍番薯！氣象署發布4縣市低溫特報 2時間點恐探10度以下

中央氣象署下午針對新北市、新竹縣、苗栗縣、金門縣等4縣市發布低溫特報，恐10度以下，一路冷到明天上午。

醫院評鑑結果再等等 王必勝：最晚農曆年前由部長公布

衛福部醫院評鑑即將改革，衛福部次長王必勝表示，今天下午甫召開評鑑改革小組專家會議，討論內容包括是否放寬醫學中心數量，要怎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。