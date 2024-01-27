護病比新制／護理團體：可能再掀一波離職潮

衛福部昨天公布三班護病比，衛福部部長薛瑞元指出，要達最新標準，全台醫學中心、區域醫院及地區醫院還有七千五百人缺口，將以夜班獎勵留才。但護理團體表示，僅針對夜班護師發放津貼，不僅對護理人員吸引力不大，還可能再掀起一波離職潮。

依最新公布護病比盤點各層級護理人力，醫學中心缺三五四五人、區域醫院缺三四五五人、地區醫院缺五八二人。每年約有九千多名護理系所應屆畢業生，能完成國考者約有八千五百人，但實際投入職場僅有約五千五百多人，執業率僅有六成三，遠不及補足七千五百多人的缺口。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，公會在相關會議中多次主張，獎金發放應不分醫院層級區別，且不應只發給夜班護理人員，應該三班全發，且應採以白班權重為二、大小夜班權重各為四的方式，加權計算獎勵金額。

但上述建議未被衛福部採納，紀淑靜表示，衛福部本次新制恐導致更多排班不公，造成護理人員在醫院層級間流動等疑慮，不僅政府美意打折，還恐加速護理人員流失。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳則表示，針對地區醫院三班護病比，協商會議中各方看法不同，工會曾提出白班一比八、小夜班一比十、大夜班一比十三比率，並反對目前由護師公會全聯會的比率，後因共識難形成，建議改為國衛院提出的一比九、一比十一、一比十三，但仍低於公告的一比十、一比十三、一比十五，地區醫院護理師負擔仍太重。

「夜班獎勵對大部分護理師不具吸引力，且恐爆發另一波離職潮。」陳玉鳳表示，衛福部雖表示將發放夜班津貼，但僅針對夜班護理師，多數護理人員均持反對意見，有不少臨床護理人員都向自己表示將離開職場。