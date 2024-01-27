護病比新制／恐打亂分級醫療 地區醫院面臨崩盤

衛福部公布三班護病比新制，醫院須配置更多護理師才能達標。衛福部編列四十億健保預算發給夜班人員獎勵金，但發放額度依醫院層級遞減。代表地區醫院的台灣社區醫院協會表示，衛福部政策恐有違憲疑慮，且會讓地區醫院護理人力大幅流失，打亂分級醫療，掏空基層醫療體系，新制一上路，區域醫院也提及將「關床」因應。

以公告護病比計算，區域醫院不符護病比新比率的家數最高。區域醫院協會理事長、門諾醫院院長吳鏘亮表示，區域醫院超過半數均不符合衛福部昨天公布的護病比，解方僅有一種，即是減少醫院床數，以符合政府規定之護病比，否則恐會出現護理人員離職潮，醫院經營陷入困難。

吳鏘亮表示，護病比新標準的代價是民眾必須接受因醫院關床導致待床時間延長，取得醫療資源的時間與機會均會遭到延誤。本次標準雖未設有罰則，但若院方不按標準，護理人員負擔加重，恐會導致人員流動，「衝擊來得很快，三月新標準實施開始，醫院就必須關床。」

台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，政府認為發放夜班獎勵金就能讓人力回流，實際上，衛福部依不同醫院層級發放獎勵金，其中，地區醫院獎勵最低，護病比卻最高，恐讓護理人員流動至護病比低、獎勵金又高的醫學中心，加劇人力缺口。

「本次政策根本是掏空基層醫療，讓地區醫院面臨崩盤危機。」朱益宏指出，地區醫院在制度修訂討論過程中一再向部長反映，護理師夜班獎勵金發放應一視同仁，不該設有差額，且健保會付費者代表、醫改團體也有一樣想法，但衛福部仍一意孤行，令人遺憾，「同樣是護理人員，犧牲睡眠值班，為何地區醫院護理師獎勵金比較少」？

朱益宏表示，國際公約指出，勞工應有同工同酬保障，但衛福部獎勵金發給，卻依照醫院層級區分金額，恐有違憲疑慮，台灣社區醫院協會不排除採更激進的抗議手段，要求政府統一各層級發放金額。

薛瑞元：不贊成夜班獎勵齊一

不過，衛福部長薛瑞元則說，衛福部評估，三班護病比實施後，醫學中心缺口最大，特別是醫學中心的夜班，需要負責更為緊急的醫療，地區醫院可能久久才有一次，照護繁重程度不同，不贊成夜班獎勵整齊畫一。