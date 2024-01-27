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金門春節疏運 擬提前安排軍機

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

春節機位一位難求，金門立委陳玉珍找交通部、國防部等相關單位，研商增加疏運返鄉機位，獲2點共識包括國防部2月7日至14日每日支援2架軍機、單向各3架次、共6航班，2月8日、13日、14日等重點時間將再爭取增加航班；軍機場至尚義機場接駁事宜，則由金門縣政府支援。

今年春節疏運第3波加班機訂位後，仍有許多鄉親向陳玉珍反映，訂不到機位返鄉。

陳玉珍製作「春節班機意願調查表」，讓鄉親填寫登記並統計、了解需求後，再找相關行政單位開會，以協商出更多運量。

陳玉珍表示，往年她在台北及金門航空站現場協助處理候補旅客補位，都是視現場聯合補位系統人數過多時，再協請國防部啟動軍機協助疏運，但一來一往，就要讓鄉親在航空站苦苦等候，國防部有時也難調派軍機協助。

因此今年先致電國防部長邱國正，表達希望國防部能協助金門春節疏運，邱部長也表示會全力配合。

民航局表示，由於事前框定運量，商請國防部提前調派軍機支援，是過往執行春節疏運計畫的「創舉」，民航局需釐清各項執行細節，才能讓整個計畫順利進行，29日會再向陳玉珍說明。

陳玉珍表示，希望透過此次提前框定運量，調度軍機加入春節疏運，能順利進行，作為以後固定增加春節疏運計畫之參考，讓金門鄉親都能順利回家過好年，享受團圓之樂。

國防部 春節 陳玉珍

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