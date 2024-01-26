這波寒流真的冷！賈新興揭「1數據」：超越2016霸王級寒流
這波寒流回溫緩慢，到明天上午仍有不少縣市恐10度以下，中央氣象署上午和下午都發布低溫特報，提醒民眾注意。
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興稍早在臉書指出，比較這波寒流和2016霸王級寒流，這波寒流真得非常冷，兩波寒流最大的不同是，2016年的寒流於結束後溫度回升得很快，最低溫從10度就拉到15度以上，但今年這波寒流在昨天(0125)最低溫都還在11-12度左右，連續最低溫<=15度的時數共96小時，超過2016霸王級寒流。
賈新興指出，單純從資料和計算的體感溫度來比較2016年0123-0126寒流事件（霸王級寒流）以及2024年0122-0125寒流事件（這波寒流），2024最低溫連續<=10度共32小時，體感溫度連續<=10度共40小時，2016最低溫連續<=10度共62小時，體感溫度連續<=10度共68小時。
賈新興指出，從圖中可以看到這兩波寒流最大的不同是，2016年寒流於結束後溫度回升得很快，最低溫從10度就拉到15度以上，連續最低溫<=15度的時數共81小時；但今年這波寒流在昨天(0125)最低溫都還在11-12度左右，連續最低溫<=15度的時數共96小時。
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