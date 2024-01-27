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展龍展瑞！過年春節4大爆紅特色展覽　「玉山之美、我是霸王龍」到底是什麼展？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source: FB／我是霸王龍20週年展

文／蔡瓅萱

再過不久就要迎來農歷新年假期，除了返鄉與家人團聚外，許多人也計畫趁著春節期間和家人一同出遊。除了到戶外踏青走春之外，其實和親朋好友一同觀賞展覽也是不錯的選擇，不管是含金量高的知識型展覽、文青感滿滿的藝文展覽、趣味十足的互動型展覽，都非常適合作為年節期間的休閒活動。

過年期間全臺各地的展覽五花八門，年假想看展不知道該選擇哪一個嗎？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，從近三個月有關「過年期間展覽」的探索概念中發現了4個網友熱議的展覽，一起來看看這些特色展吧！

「過年展覽」近三個月聲量趨勢變化

▲「過年展覽」近三個月聲量趨勢變化。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「玉山之美」現代國畫特展

「玉山之美」現代國畫特展由內政部國家公園署玉山國家公園管理處（玉管處）辦理，於南投縣水里遊客中心一樓展出。展覽內包含以玉山的自然景觀、動植物多樣性、原住民文化等不同主題的國畫作品，共42幅畫，分為兩個梯次展出。民眾可以過細緻的畫作，感受玉山的山川之美。

「玉山之美」現代國畫特展

▲「玉山之美」現代國畫特展。

image source: 玉山國家公園

◆展覽日期：2023年12月22日至2024年4月28日

展覽時間：每日09:00-17:00（除夕、政府臨時公布之停止辦公休館日不開放）

展覽地點：玉管處南投縣水里遊客中心1樓（玉管處南投縣水里遊客中心1樓）

展覽票價：免費參觀

我是霸王龍20週年展-歡迎光臨宮西達也遊樂園

日本繪本作家宮西達也以溫暖、幽默的風格擄獲許多讀者的心，活潑童趣的畫風中又帶有大人世界的心酸與殘忍。簡單的線條、大膽的用色加上高超的構圖技巧，用電影般的畫面呈現社會百態。可愛的「霸王龍系列」用可愛的恐龍刻畫人類的複雜心理，讓許多人印象深刻。

宮西達也遊樂園「我是霸王龍20週年展」

▲宮西達也遊樂園「我是霸王龍20週年展」。

image source: FB／我是霸王龍20週年展

「我是霸王龍20週年展」除了有巨大霸王龍外，還展出了官方美術圖稿、角色設定及繪本場景設計，揭露創作秘辛，並且設有高科技互動遊戲，可以創作自己專屬的恐龍，展間還有塗鴉牆能夠盡情揮灑創意。配合展覽也推出獨家20週年限定商品與繪本，讓人可以把喜歡的角色帶回家。


展覽日期：2023年12月23日至2024年4月7日（除夕休館1日）

展覽時間：10:00-17:00（非寒假之平日）；10:00-18:00（週末、寒假、國定假日）

展覽地點：國立科學教育館7樓東側

覽展票價：（如附圖）

宮西達也遊樂園「我是霸王龍20週年展」票價詳情

▲宮西達也遊樂園「我是霸王龍20週年展」票價詳情。

image source: FB／我是霸王龍20週年展

國際口足畫家楊恩典老師「春之戀」特展

交通部觀光署茂林國家風景區管理處為迎接龍年春節，特別邀請國際知名口足插畫家楊恩典策畫展覽，以「春之戀」為核心概念，涵蓋了愛情、親情、自然美景等不同主題，並且以茂林國家風景區內的石板屋、紫斑蝶進行創作，描繪出悠然、和諧、唯美的印象。

展覽日期：2024年1月17日至2024年3月20日

展覽地點：茂林國家風景區 新威遊客中心

展覽票價：免費參觀

「療癒森林-『揪吉』喜迎春」特展

「療癒森林-『揪吉』喜迎春」特展於「四兩文物牕」選物舖舉，邀請曾獲青藝獎的創作人江岳霖展出8款以蟾蜍為主題的作品，以「蟾蜍帶財」的傳統吉祥意象迎接龍年。此外也展出以自然界蟲鳥、龍年生肖為圖紋的陶瓷古董件或以新創形式，像是日本藝術家腰越祐貴的仿生陶杯、近代竹製三腳蟾蜍文房水滴小品等，各種物件不只帶有龍年好彩頭，精細的做工也值得細細品味。

展覽日期：2024年1月12日至2024年1月29日

展覽時間：10:00-17:30

展覽地點：四兩文物牕（臺中市西區英才路、大墩文化中心停車場正對面）

展覽票價：免費參觀


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月25日至2024年01月22日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『過年展覽』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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玉山國家公園 票價 網路溫度計

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