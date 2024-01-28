頭髮掉不停怎麼辦？10大「養髮食物」吃出健康秀髮



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「養髮食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大養髮食物排行。

頭髮是我們的第二張臉，擁有亮麗豐盈的秀髮能為人增添光彩，展現自信與魅力。然而，當頭髮缺乏足夠的營養時，髮質就可能變得毛躁、沒有光澤，甚至出現落髮問題，讓整體形象顯得黯淡無光。這時，可以透過「飲食」提供頭髮所需的營養，改善頭髮的健康問題。想知道哪些食物能有效維持頭髮健康嗎？快來看看網友推薦的養髮食物吧！

「黑芝麻」可增加髮量預防白髮 「乳製品」含蛋白質能強健髮根

▲ 網友熱議TOP10養髮食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「養髮食物」的相關話題討論，可以發現「黑芝麻」含有豐富的亞麻油酸，能讓髮絲變得強韌，減少頭髮乾燥、斷裂的問題。此外，芝麻中的維生素B群及礦物質鈣和鐵，對促進頭髮生長與預防白髮也很有幫助。

有網友就在討論區分享「增髮秘訣」，表示高中髮量又少又毛燥，還因為壓力大有白頭髮，後來靠著正確洗護步驟保養、搭配服用黑芝麻粉，最終收穫茂密黑髮，直呼「食補最安心有效」，引來網友留言「我頭髮也是很少，看到你的成功案例就像明燈」，推薦同樣為「髮量少」而困擾的民眾參考。

毛髮有約80%是由角蛋白組成的，因此「蛋白質」是頭髮不可或缺的營養素。平時除了補充蛋豆魚肉類外，也可以攝取「乳製品」來補充營養，例如牛奶就是很優良的蛋白質來源，消化率及利用率都高，可以維持頭皮健康及強韌的髮根；若有乳糖不耐症困擾的民眾，也能嘗試食用優格與乳酪來增加蛋白質。

即有網友分享「晚上都會泡杯芝麻牛奶減少掉髮」，吸引網友回覆「除了用生髮洗髮精外，我也喜歡用原型食物來養髮質，像是鮮奶、豬肝、雞蛋」、「補充蛋白質真的很重要，畢竟吃什麼補什麼嘛」，認為攝取適量蛋白質是培養好髮質的訣竅。

而富含維生素C的「柑橘」及「蘋果」，可以幫助膠原蛋白形成，保護頭髮不易斷裂，養出滑順潤澤的秀髮。

另外，維生素C也有抗氧化的功效，能預防頭皮提早老化、促進頭髮生長、防止掉髮等。一名網友就提到「想改善孕期掉髮的話，水果可以多吃」，並笑稱「一天一蘋果，醫生遠離我」，引起網友共鳴「懷孕吃天然食物最安心，平常都吃橘子補充維生素C」、「我媽說小時候都給我吃蘋果，頭髮真的像白雪公主一樣好」等，指出食用天然水果補充維生素C對頭髮很有益處。

你也想擁有令人稱羨的美麗秀髮嗎？其實影響髮質的因素有很多，除了先天的基因遺傳外，均衡飲食攝取充足營養、培養健康的生活作息、放鬆心情減少壓力等，也都是養成良好髮質的重要關鍵。

有空時不妨參考看看網友的討論，設計出適合自己的養髮菜單，養成飄逸柔順的豐盈秀髮吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「養髮食物」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/04~2024/01/04，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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