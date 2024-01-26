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大陸霾害又來了 27日晚間影響台灣部分地區紅色示警

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
環境部表示，中國山東到上海地區1月26日出現霾害現象，預計27日晚間起，境外汙染物伴隨東北風南下影響我國空氣品質，28日上午逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級，離島地區短時間達紅色警示等級。截圖自空氣品質監測網
環境部表示，中國山東到上海地區1月26日出現霾害現象，預計27日晚間起，境外汙染物伴隨東北風南下影響我國空氣品質，28日上午逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級，離島地區短時間達紅色警示等級。截圖自空氣品質監測網

環境部表示，根據空氣品質監測、空品模式模擬及中央氣象署預報資料，中國山東到上海地區1月26日出現霾害現象，預計27日晚間起，境外汙染物伴隨東北風南下影響我國空氣品質，28日上午逐漸往南傳輸影響中南部地區，預估空氣品質多為橘色提醒等級，離島地區短時間達紅色警示等級，請民眾外出時留意空氣品質變化。

環境部表示，26日觀測到中國上海一帶PM2.5小時濃度約70至90微克/立方公尺，預計27日晚起隨東北風南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達45至55微克/立方公尺，境外汙染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

環境部說，預計29日上午起，境外影響濃度趨緩，竹苗以北地區空氣品質逐漸改善，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空氣品質為橘色提醒等級，將持續至2月1日，2月2日起擴散轉佳，南部地區空氣品質逐漸好轉。

環境部因應境外汙染可能影響空氣品質狀況，除事先協調台電、麥電等燃煤電廠降載減排，並提醒地方政府隨時關注空氣品質變化狀況，後續將適時啟動預警及應變措施，以及特別加強轄內營建工地灑水、料堆覆蓋及露天燃燒巡查等管制作為，以減輕空汙負荷。

空氣品質 環境部 東北風

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