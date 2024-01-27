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拜託不要再雷了！網友們公認的「雷旅伴行為」有這些

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
拜託不要再雷了！網友們公認的「雷旅伴行為」有這些 圖片來源/unsplash
拜託不要再雷了！網友們公認的「雷旅伴行為」有這些 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「雷旅伴行為」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的旅行雷旅伴行為排行。

隨著旅行變得更加普及，人們有了更多機會與朋友、家人或同伴一同探索世界。然而，有時候一趟美好的旅程也可能因為某些「雷旅伴」而變得無趣甚至厭煩。而究竟又有哪些讓人不快的行為，會成為網友們公認的雷旅伴呢？

不規劃行程又愛抱怨好討厭！拖拖拉拉、丟三落四讓人無法安心享受旅程

▲ 雷伴侶行為TOP6 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 雷伴侶行為TOP6 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

首先，「

而時間掌握也是在旅行中非常重要的事情，舉凡預留登機時間、抓時間先排隊等等，都是為了避免突發狀況的發生，而「拖拖拉拉」的行為便是許多網友難以忍受的，在有人無法有效掌握時間的狀況之下，常常會讓集體行程沒有緩衝空間，導致接著的行程受到壓縮或是得取消。

而常常「丟三落四」也是許多網友心中公認的雷旅伴行為，不僅讓整個行程變得混亂，甚至還需要陪他一起找遺失的東西，如「回程到機場說護照忘在車程半小時遠的飯店」、「出國第一天就把網卡用丟了」等，各式「少根筋」的行為也讓旅伴們在旅行中總是頭疼不已，無法好好享受旅行。

錢，是旅行中最不可或缺的，不過對於金錢的價值觀不同往往是造成旅行中不和諧的重要因素，有網友就分享「超愛計較錢，要你馬上找錢給她」、「刷卡的回扣要跟他分攤」，表示跟著連十幾塊錢都要計較的人出去玩真的很辛苦，搞到最後整趟旅程只能AA分攤才不會有問題。

除此之外，「到處借錢」也是讓人十分無法忍受的，認為出國前準備足夠的錢本來就是應該的，不能總是伸手要錢，甚至還有事後不認賬、不還錢的狀況，都是讓網友感到非常困擾的行為。

雷旅伴的行為可能會讓一趟原本美好的旅程中出現陰影、甚至影響日後同儕間的和睦。因此在計劃旅行前除了彼此要有充分的溝通與理解外，也可以共同商討行程安排、預算和期望，才能確保所有人有充分參與並享受旅行的樂趣。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「雷旅伴行為」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/03，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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