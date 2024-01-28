怎樣慶生有趣又難忘？網議TOP6慶生方式提案！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「慶生方式」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的前6大慶生方式。

生日是專屬於每個人的特別日子，有些人喜歡簡簡單單的吃蛋糕、吹蠟燭、收禮物，感受溫馨的氣氛；有些人則喜歡有驚喜、被砸派，享受創新刺激又熱鬧的慶生派對。究竟網友們熱議的慶生方式有哪些呢？一起來揭曉！

網友公認慶生必備「生日大餐」 專屬客製化「生日蛋糕」好看又獨特

網友公認慶生必備「生日大餐」 專屬客製化「生日蛋糕」好看又獨特 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「慶生方式」的相關話題討論，可以發現「吃生日大餐」是多數網友公認慶生最普遍的方式，表示「說到慶生，必不可少的當然就是生日大餐」、「我們是一群以前高中同學，都有慶生的習慣，每一個人生日都會辦慶生聚餐！」，覺得在餐廳慶生的好處，在於許多餐廳都會提供生日優惠或招待餐點、甚至是慶生服務，讓壽星全方位地感受到專屬的特別待遇。

另一方面，對一群出社會的朋友們來說，生日聚餐也是讓大家能夠見面、維繫友情的理由。此外也有人分享自己的男友比起去餐廳用餐，更喜歡女友在家為他親手做的一桌菜，於是原Po準備了日本海陸火鍋給另一半，感覺一起在家慶祝、共度兩人時光也是相當溫馨的慶生餐選擇。

而慶生當然不能錯過切「生日蛋糕」的儀式感，不少網友紛紛推薦近年來很火紅的客製化蛋糕，大讚「不僅造型好看，蛋糕本身也很好吃」，並補充「除了可以做造型蛋糕，還能另外再做成抽錢蛋糕，我媽真的超級震驚又超開心！」，認為客製化蛋糕能夠自行選擇口味，以及量身訂做出壽星喜歡的風格，方便現代人打卡之外。

更有人說道「送給我媽的蛋糕，我們翻了超級久蠻模糊的照片，我媽第一眼看到這顆蛋糕直接爆哭，讓她湧起了許多回憶」，指出蛋糕也能加上和壽星的共同回憶、照片，成為獨一無二的慶生蛋糕。

此外，「舉辦生日派對」同樣也是備受熱議，留言提及像是「我去年（生日派對）就是自費出包廂錢&酒錢辦在KTV，玩得很開心」、「我朋友是壽星直接當主揪，把各時期遇到的朋友都找來，一起在他家開趴吃東西玩遊戲」，點出派對氣氛非常熱鬧也很好玩，能夠賓主盡歡，雖然費用可能較高，但可以邀請壽星所有的朋友彼此認識、一起同樂，十分有趣。

你最喜歡用什麼方式慶生呢？無論是哪種方式，慶生的目的都是為了表達對壽星的祝福和關心，並且共同留下美好的回憶。

另一方面，其實對現代人來說，也是透過慶生活動，才能將一群平時沒有特別見面理由的、曾經的好友聚集在一起，共同回味過往的日子。祝福壽星們都可以在這特別的一天，與好友們歡度美好時光！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「慶生方式」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/03~2024/01/03，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw