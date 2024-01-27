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寶貴假日做什麼？這8大活動包你忘卻平日的紛紛擾擾！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
寶貴假日做什麼？這8大活動包你忘卻平日的紛紛擾擾！ 圖片來源/unsplash
寶貴假日做什麼？這8大活動包你忘卻平日的紛紛擾擾！ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「休假日安排」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的假日休閒活動排行。

隨著一週的繁忙工作告一段落，終於迎來一段能好好充電，讓身心恢復能量的美好時刻。那麼，難得的休假日究竟要怎麼安排，才能度過一段充實又愉快的時光呢？我們本次便針對「休假日安排」進行觀測，一起來看看網友都喜歡怎麼安排吧！

慢節奏小旅行令人心曠神怡 把握假日時光運動強身健體超紓壓

▲ 網友熱議TOP8休假日安排 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8休假日安排 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「休假日安排」相關話題的討論，可以發現「來一場輕旅行」是網友的首選行程。

有網友就分享自身經驗「某個假日安排了一趟機車合歡兩天一夜的旅行，在合歡山的公路上騎車真的是心曠神怡」，到戶外看看平時看不到的風景、踏青放鬆，愉快而沒有壓力的行程，讓許多民眾紛紛表示只要「出去走走可以暫時忘卻所有煩惱」，認為不論是簡單的一日遊還是悠閒二日遊，甚至只是單純出門隨便晃晃，都能幫助自己放慢平日繁忙的步調，享受寶貴的休閒時光。

而「做運動」也是不少人喜愛的假日活動之一。就有網友無奈說道平日由於工作繁忙，鮮少有時間能好好運動，於是喜歡把握假日的空檔運動，強健身心的同時也能幫助釋放壓力，因此當有網友發文詢問「各位的放假的休閒活動都做什麼」時，不少人就直呼「休閒的時間就是去運動慢跑健身就是要流汗」、「休假動態的我會去活動身體或者出去走路出去慢跑」等。

也有人逗趣說道「搭公車去爬山，這樣我可以省錢又可以消耗很多時間，才不會去亂花錢」，認為若想到戶外走走活動身體可以選擇去爬山，不只殺時間、耗體力，還能省錢，一舉多得。

另外，「大吃美食」、「逛街購物」、「追劇、看電影」等，也是不少網友點名的療癒行程。

每當心情低落或覺得壓力大，想好好放鬆時，許多人會選擇透過品嚐美食、購物放鬆身心，或是融入劇情中享受劇集或電影，讓自己能暫時忘掉生活中的不愉快，幫助恢復挺身面對困難的力量，讓不少網友紛紛表示「我的充電方式是去血拚！錢沒有不見只是變成我喜歡的樣子！」、「（假日）就是要在家中悠閒的追劇呀」。

你平常假日都喜歡怎麼安排呢？若正好在為不知道要做什麼而煩惱，或者想嘗試一些新活動的話，不妨參考以上網友熱議的活動，一起在假日好好充電，度過一段悠閒而充實的時光吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「休假日安排」相關討論則數。

觀測期間：2023/10/10~2024/01/10，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論、Podcast評論（排除抽獎文）

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