三班護病比、夜班獎勵新制 護理界曝2原因：全民皆輸

衛福部今天公布三班護病比，並以40億健保專款投入夜班獎勵金。護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，樂見本次三班護病比政策向前邁進，但健保專款不應全數投入夜班獎勵，否則恐會導致工作負荷及收入不均；也不應以醫院層級區分獎金多寡，否則會導致護理師流失更嚴重，陷入「全民皆輸」窘境。

紀淑靜表示，健保會去年9月進行今年度總額協商時，健保署提案編列專款專用強化住院護理量能，在公會爭取下，終獲健保委員支持，編列專款20億，後送衛福部核定，年底公告本業核定專款40億，並要求配合優先用於強化住院夜班護理照護量能、訂定執行目標及預期效益評估指標，且健保署將與公會ㄊ拗論具體實施細節，再報請健保會同意。

護師公會曾進行第一線護理師對夜班獎勵金的看法。紀淑靜表示，護理師均反應，僅補貼夜班會讓護理師感覺不公平，且為公平排班取得獎金，恐會造成「花花班」亂象更嚴重，或換班、排班更加困難，最終會導致工作負荷與收入不均，不僅易導致同事間失和，更會讓病房工作分派困難，影響護理師白班接受教育訓練的意願。

紀淑靜表示，公會在相關會議中多次主張，獎金發放應不分醫院層級區別，且不應只發給夜班護理人員，應該三班全發，且應採以白班權重為2、大小夜班權重各為4之加權方式計算獎勵金額。但上述建議未被衛福部採納，今天公布的政策恐導致更多的排班不公及護理人員在醫院層級之間流動的問題，不僅政府的美意打折，若因此加速護理人員流失，根本是「全民皆輸」。

台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳表示，本次三班護病比問題出在地區醫院負擔仍太重，目前的獎勵機制設計，不少護理人員都持反對意見，恐會爆發另一波離職潮，難以補上目前7500人的護理師缺口。