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挺過疫情、登革熱難關 台南9家醫院獲督導考核優等

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局訂定醫院督導考核，今年共有21家醫院參與評核，其中9家醫院獲得優等獎，今由台南市副市長趙卿惠（左5）頒獎表揚，肯定與感謝台南醫療院所的協助與努力。記者萬于甄／攝影
台南市衛生局訂定醫院督導考核，今年共有21家醫院參與評核，其中9家醫院獲得優等獎，今由台南市副市長趙卿惠（左5）頒獎表揚，肯定與感謝台南醫療院所的協助與努力。記者萬于甄／攝影

台南近年因新冠肺炎、登革熱等疫情關係，醫療人員相當辛苦，但為提供民眾好的就醫環境，衛生局訂定醫院督導考核仍照舊辦理，今年共有21家醫院參與評核，其中9家醫院獲得優等獎，今由台南市副市長趙卿惠頒獎表揚，肯定與感謝台南醫療院所的協助與努力。

衛生局表示，該考核邀集市府局處及各領域專家學者，共同擔任督考委員，除透過全面實地訪視轄內醫院的軟硬體設施與醫療服務外，對於醫事品質、國民保健、心理健康、藥物膳食、疾病管制等5大面向也進行全面評核。

其中，獲得優等獎的醫院包含成大醫院、奇美醫院、衛福部台南醫院、市立安南醫院、衛福部台南醫院新化分院、新樓醫院、衛福部胸腔病院、高雄榮總台南分院及郭綜合醫院等9家，另外，成大醫院、奇美醫院、衛福部台南醫院、安南醫院、新樓醫院等又分別獲得多項特別獎。

趙卿惠提到，台南醫界向來團結合作，這幾年更協助市府與市民度過許多難關，像是登革熱疫情或先前的COVID-19時期，非常感謝各級醫院與醫護人員，堅守第一線崗位，守護市民健康，相信本次獲獎的醫療院所都是實至名歸，也盼望各院所持續為台南醫療體系努力邁進。

台南 衛福部 衛生局

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