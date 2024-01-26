冷颼颼除了注意心血管 屏基提醒：胃腸道出血就診增加

天氣變冷不僅好發心血管疾病，連胃腸道出血個案明顯增加，屏東基督教醫院統計，1月起至今已112人因胃腸道出血到急診就醫，比11月的76人足足增加47.4％。

屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮說，氣溫下降使血管收縮，導致壓力上升，增加血管破裂出血機率。原本就有胃或十二指腸潰瘍的患者，上消化道因低溫環境而出血的機率會升高，冬天吃鍋進補，大啖薑母鴨、燒酒雞或麻辣鍋加上飲酒，都會刺激胃酸分泌，甚至直接侵蝕食道跟胃。

蔡元榮說，也有人因天冷，胃酸分泌增加，容易飢餓而大吃大喝，刺激性食物加上暴飲暴食，加劇腸胃出血症狀，引發消化道潰瘍、胃出血、食道靜脈瘤出血。