「新冠又開始大流行」 蘇一峰：門診急診住院一大堆 痊癒記得做這檢查

入冬最強寒流影響台灣長達將近1周時間，胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，最近新冠又開始大流行了，「門診急診住院一大堆」，民眾自己要小心。

蘇一峰說， 新冠肺炎感染後容易肺纖維化，痊癒後記得到醫院照X光檢查，肺纖維化黃金治療時間及早治療效果才好。

目前進入第5波新冠疫情，疾管署發言人羅一鈞23日表示，雖然上一周流感跟新冠疫情大致持平，但是本周寒流來襲，預估下周會有明顯疫情升溫。

疾管署提醒，因新冠病毒變異株演化快速，曾感染者並不代表終身免疫。考量國內新冠疫情持續升溫，寒流來襲且近期各項聚會活動、學校寒假開始等人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，又適逢年假來臨國人規畫出國旅遊人數增加，建議民眾盡早接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。