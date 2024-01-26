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「新冠又開始大流行」 蘇一峰：門診急診住院一大堆 痊癒記得做這檢查

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國內新冠疫情持續升溫，疾管署建議民眾盡早接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。示意圖。本報資料照片
國內新冠疫情持續升溫，疾管署建議民眾盡早接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。示意圖。本報資料照片

入冬最強寒流影響台灣長達將近1周時間，胸腔暨重症專科指導醫師蘇一峰在臉書表示，最近新冠又開始大流行了，「門診急診住院一大堆」，民眾自己要小心。

蘇一峰說， 新冠肺炎感染後容易肺纖維化，痊癒後記得到醫院照X光檢查，肺纖維化黃金治療時間及早治療效果才好。

目前進入第5波新冠疫情，疾管署發言人羅一鈞23日表示，雖然上一周流感跟新冠疫情大致持平，但是本周寒流來襲，預估下周會有明顯疫情升溫。

疾管署提醒，因新冠病毒變異株演化快速，曾感染者並不代表終身免疫。考量國內新冠疫情持續升溫，寒流來襲且近期各項聚會活動、學校寒假開始等人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，又適逢年假來臨國人規畫出國旅遊人數增加，建議民眾盡早接種新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力。

疫情 寒流 出國旅遊 新冠肺炎 羅一鈞

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