冷空氣持續灌入！周末高山不排除降雪 下周一才明顯回暖

寒流逐漸減弱當中，中央氣象署科長林伯東說，因為雲量比較多的關係，北部、東半部氣溫回升不是很明顯。華南有大片雲系發展，未來會慢慢影響台灣。

林伯東表示，今天清晨各地普遍出現12度以下低溫，特別是北部、中南部近山區、金馬有10度以下，還是比較寒冷的天氣。

他說，明晚高壓仍在華中、華南，還是會有冷空氣順著東北風影響台灣。台灣附近天氣溫度回升不是很明顯。到了下周一高壓移到韓國上方，台灣附近風場轉為東南風，所以回暖趨勢就會比較明顯。

未來降雨趨勢，林伯東表示，今天北部、東半部還是會有零星降雨，周末局部有些水氣從華南移出，所以北部、東半部降雨區域稍廣一些。下周一整個環境偏向東南風，東半部、基隆北海岸、北部山區可能有降雨發生。

未來一周溫度趨勢，林伯東表示，周末北部溫度偏低、持續14度左右徘徊，甚至有些區域10度左右低溫；中南部因輻射冷卻效應影響，清晨溫度會比較低。高溫部分，北部、宜蘭白天高溫不會超過20度，感受上比較涼冷；中南部因為陽光露臉，溫度有回升狀況，日夜溫差大。下周各地整體回暖。