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春節機票一位難求 陳玉珍協調軍機投入春節輸運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門立委陳玉珍連續2日找交通部、國防部、民航局及航空公司代表等單位共同研商如何增加今年春節疏運返鄉機位。圖／陳玉珍辦公室提供
金門立委陳玉珍連續2日找交通部、國防部、民航局及航空公司代表等單位共同研商如何增加今年春節疏運返鄉機位。圖／陳玉珍辦公室提供

春節機位一位難求，金門立委陳玉珍連續2日找交通部、國防部、民航局及航空公司代表等單位共同研商如何增加今年春節疏運返鄉機位，經協調後獲致兩點共識，確定國防部於2月7至14日每日支援兩架軍機、單向各3架次、共6航班來協助交通部疏運調度。2月8日、2月13日、2月14日等重點時間將再持續爭取增加航班。軍機場至尚義機場之接駁事宜循往例由金門縣政府支援。另相關作業細節事項由民航局研議處理。

今年春節疏運經開放第3波加班機訂位後，仍有許多鄉親向陳玉珍反映，訂不到機位返鄉過年。為此，陳玉珍先行製作「春節班機意願調查表」讓鄉親填寫登記並進行統計、了解需求後，再找齊協助春節疏運之相關行政單位共同開會，以協商出更多運量，讓鄉親返鄉之路能夠順利。

陳玉珍表示，往年她在台北及金門航空站現場協助處理候補旅客補位，都是視現場聯合補位系統人數過多時，再立即協請國防部啟動軍機協助疏運。如此一來一往，不但讓鄉親在航空站苦苦等候補位，國防部有時也難以調派軍機協助。因此，今年她先致電國防部長邱國正，表達希望國防部能夠協助金門春節疏運，邱部長也一口答應，表示會全力配合。

民航局表示，由於事前框定運量，商請國防部提前調派軍機支援，是過往執行春節疏運計畫的「創舉」，民航局亦需要釐清各項執行細節，才能讓整個計畫順利進行。因此，在連續兩天各單位通力協商討論下，終於獲致會議共識，民航局將儘速研議相關作業細節，1月29日再向立委說明，讓苦無機位可訂的金門鄉親，多一項搭乘軍機返鄉的選擇。

陳玉珍也感謝各行政單位的通力配合，讓每年的春節疏運記得以順利進行，今年一方面春節假期短，導致鄉親往返台金的時間較為集中，二方面民航客機也已滿載，還可能面臨到長榮航空突發性罷工的影響，以致今年春節疏運更為緊張。她也希望透過此次提前框定運量，調度軍機加入春節疏運，而非等到當天才啟動軍機調派的方式能夠順利進行，作為以後固定增加春節疏運計畫之參考，讓金門鄉親都能順利回家過好年，享受團圓之樂。

春節 國防部 金門 陳玉珍

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