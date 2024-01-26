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超徵稅收逾3000億 勞長：爭取撥補勞保盼至少比300億元多

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春（左）今早赴捷運三鶯線機廠執行春安勞檢。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春（左）今早赴捷運三鶯線機廠執行春安勞檢。記者葉冠妤/攝影

去年稅收超徵3617億元，為史上第三高，行政院昨指將以優先還債、加強建設投資兩用途為主。由於前年超徵稅收用來補貼台電、勞保財務缺口，對於這次是否也將挹注勞保基金備受關注。勞動部長許銘春今受訪說，盼至少比去年300億還多，當然愈多愈好。

為減緩勞保基金用罄危機，維持勞保制度穩健運作，蔡政府自2020年起連續4年撥補勞保基金，撥補金額由200億元逐步提高至450億元，今年也審酌政府財政狀況，續增編1200億元，另再加上疫後特別預算額外納編的300億元，總計2670億元。

對於去年稅收超徵3600多億，台電已表態爭取至少1000億以上，許銘春今早受訪表示，勞動部也希望能夠爭取，若超徵稅收能用來撥補勞保基金，對基金水位會有很大的幫助。

她進一步說，爭取的確切數字目前未定，待行政院召集相關部會開會討論，勞動部會表達意見，多爭取一點挹注勞保財務很重要，「希望至少比去年300億元高」，最底線不能低於300億，當然越多越好。

勞動部 財務 行政院

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