超徵稅收逾3000億 勞長：爭取撥補勞保盼至少比300億元多

去年稅收超徵3617億元，為史上第三高，行政院昨指將以優先還債、加強建設投資兩用途為主。由於前年超徵稅收用來補貼台電、勞保財務缺口，對於這次是否也將挹注勞保基金備受關注。勞動部長許銘春今受訪說，盼至少比去年300億還多，當然愈多愈好。

為減緩勞保基金用罄危機，維持勞保制度穩健運作，蔡政府自2020年起連續4年撥補勞保基金，撥補金額由200億元逐步提高至450億元，今年也審酌政府財政狀況，續增編1200億元，另再加上疫後特別預算額外納編的300億元，總計2670億元。

對於去年稅收超徵3600多億，台電已表態爭取至少1000億以上，許銘春今早受訪表示，勞動部也希望能夠爭取，若超徵稅收能用來撥補勞保基金，對基金水位會有很大的幫助。

她進一步說，爭取的確切數字目前未定，待行政院召集相關部會開會討論，勞動部會表達意見，多爭取一點挹注勞保財務很重要，「希望至少比去年300億元高」，最底線不能低於300億，當然越多越好。