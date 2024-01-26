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醫院評鑑方法大翻修 衛福部次長王必勝將任召集人

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛生福利部長薛瑞元上午舉行記會，並回應醫院評鑑相關問題。記者黃義書／攝影
衛生福利部長薛瑞元上午舉行記會，並回應醫院評鑑相關問題。記者黃義書／攝影

衛福部本次醫院評鑑爭議不少，不只有先前的成績外流外，也傳出有爭議導致作業延到，以及醫學中心成績相近等。衛福部長薛瑞元表示，已經研擬取消醫學中心額度上限，目前正在醫院評鑑制度修改小組，並由次長王必勝擔任召集人。

薛瑞元說，醫院評鑑需要翻修，目前醫院評鑑標準的訂定有三項指標，分別是醫學中心醫院評鑑、教學醫院評鑑、醫學中心任務指標。這些標準是他還在當衛生署醫事處長時訂定的，已經有20年沒有改變；但現在想要爭取醫學中心的醫院，成績越來越接近。他舉例，醫學中心任務指標過去要設有倫理委員會（IRB）．當時沒有幾家醫院有，但現在每家醫院都有，再作為評鑑指標就不太適合。

薛瑞元說，不同醫院層級在健保給付上差異已經很少，但仍然有部分差異。健保署長石崇良指出，主要差異是每日病房費跟護理費有差。三班護病比不同，醫學中心護病比較低，人力費比較多，因此費用較多；若是區域醫院升格醫學中心，每年申報費用差異約在5000萬元至1億元之間。

若是打破醫學中心上限，是否會打破現有四級醫療制度？薛瑞元強調，成績差距越來越小的是「有意願爭取醫學中心」的醫院，其他醫院間仍是有差異，並非所有醫院都想爭取。分級醫療不會變，基準會越來越嚴，不會越來越鬆。

薛瑞元說，醫院評鑑翻修預計花兩年的時間把初稿方式定出來，預計會先找一些醫院「試評」，希望下一次三年後的醫院評鑑銜接，而本次評鑑不會動用的新的標準。目前修改小組是由醫策會參與，並由王必勝擔任召集人。

至於本次醫院評鑑成績何時公布？薛瑞元說，目前還沒有接獲通知，還會再開一次討論會議。

醫學 薛瑞元 健保署

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